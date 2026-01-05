Buy&Ship完成1200万美元C轮首轮融资 引入三菱仓库及MemeStrategy成股东

本港跨境电商平台Buy&Ship宣布，完成1,200万美元（约9630万港元）的C轮首轮融资，是次融资引入日本物流集团三菱仓库旗下企业创投MLC Ventures、顾问公司金通策略（DLK Advisory）及MemeStrategy（2440）等新投资者，同时现有股东日本政府基金Cool Japan Fund及东南亚风险投资公司Altara Ventures亦追加投资。

加速跨境电商 启动上市申请准备工作

Buy&Ship指，此轮融资彰显资本市场对其商业模式与执行力的充分认可，该公司将加速AI技术在跨境电商领域的深化应用，同时推动全球并购、拓展美国市场，并启动上市申请准备工作。该公司续指，本轮融资将加速Buy&Ship实现跨境电商全自动化愿景，满足全球消费者对智能选品与真正无缝购物体验的追求。

Buy&Ship代购业务收入倍增

Buy&Ship又指，自B轮融资以来，已跟多个伙伴展开合作，当中包括日本最大的C2C线上交易平台Mercari，使Buy&Ship代购业务收入按年增长100%。该公司又指，透过持续深耕台湾及东南亚市场，推出日本直送台湾服务并优化产品功能，致力简化海外购物的用户体验，促使台湾收入按年增长超过60%，而新加坡收入按年增长超过100%。

平台设AI驱动商品发现引擎

该公司表示，其平台以AI驱动的商品发现引擎为核心，结合大型语言模型（LLM）与独家数据库，精准挖掘全球精品；用户一键下单，虚拟购物助理即刻启动全自动后端「AGV机器人仓储系统」联同智能物流AI，无缝处理订单、自动填报关务并优化运送路径。

Buy&Ship李兆伦：建立无缝跨境购物体验

Buy&Ship联合创始人兼首席执行官李兆伦表示，今轮融资不仅肯定其在跨境电商领域的创新领导地位，更为业务扩张至全球注入动力。他称，在投资者网络与资源支持下，将加速改善AI技术，建立无缝的跨境购物体验，让消费者轻松购入世界各地精品。

科学园：持续支持创新企业加速成长

科技园公司首席创科生态发展总监柯志成表示，Buy&Ship作为科技园公司「精英企业计划」成员，在跨境电商领域的成就印证香港创科生态圈，成有志拓展国际市场企业的助力，而科技园公司将持续支持Buy&Ship等创新企业加速成长，将本地创新实力推向世界舞台。

三菱仓库：海外市场对日货需求持续增长

三菱仓库经营企划部部长奥谷裕子表示，Buy&Ship具清晰的愿景与商业模式，相信其具备卓越的竞争优势，能够以无缝且可规模化的方式，满足海外消费者对日本商品的需求。奥谷指，近年海外市场对日货的需求持续增长，特别是亚太地区，期望透过发挥三菱仓库的全球物流网络优势，为Buy&Ship的企业价值持续提升做出贡献。