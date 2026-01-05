华侨银行推「银行×零售」概念 分行引入「老成昌」门市

华侨银行香港旗下宏富理财截至9月底客户总数量按年增长逾30%，其中离岸客户增幅超过50%；财富管理业务收入亦较去年同期大升逾70%。此外，该行宣布推出策略性「银行×零售」概念，作为2026年核心业务重点。

举行「斑兰蛋糕」客户感谢礼

今年华侨香港将以「银行×零售」概念，突破传统，以具前瞻性的分行模式，注入独有的零售元素到分行。为奠定革新体验的稳健基础，该行举行宏富理财2025冬日 「斑兰蛋糕」客户感谢礼 ，与新加坡知名糕点品牌「老成昌」签署合作备忘录，携手在本地重点分行内引入首家「老成昌」门市，开启新时代分行体验新篇章。



华侨银行环球个人银行业务总裁郭斯强表示，尽管银行业务日益数码化，实体分行在香港等市场仍然扮演著重要角色。2022年，华侨银行在新加坡Wisma Atria推出结合生活元素的旗舰分行，证明了合适的环境能自然促进互动交流。此次与「老成昌」的合作，将这一理念带到香港。

大中华区总裁及华侨银行香港行政总裁王克表示，未来大中华及香港仍充满著巨大的银行及财富管理发展机遇。除了推进崭新的分行体验，科技发展亦是成功的关键驱动力，故将持续推进数码化路线图，以优化营运。

香港零售银行业务主管李贵庄认为，这一概念为跨界合作创造新机遇，携手与业务伙伴推动业务增长外，并为客户及香港广大市场创造长远价值。