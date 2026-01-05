K11 MUSEA除夕元旦人流升近50% 有豪客单笔消费逾百万元

新世界（017）表示，上周除夕元旦适逢内地三日连假及周末，受惠于大批旅客访港，旗下K11 MUSEA人流按年飙升近50%，会员消费亦受带动，与2024年同期相比录得逾40%的增长，以国际奢侈品牌及钟表珠宝品牌的表现最亮眼，按年升幅分别逾40%及80%，当中有录得逾百万元的最大额旅客单笔消费。

以各式活动刺激旅客消费

该集团指，早于去年11月下旬，K11 MUSEA已为圣诞及除夕元旦推出不同活动，包括独家揭幕的La Patinoire Longchamp户外溜冰场，全球仅香港及上海两个限定地点；另有全港最齐全周边商品的8 Degree North x Stranger Things期间限定店。新世界亦指，K11 MUSEA毗邻著名旅游景点，联动备受旅客喜爱的各大商户，推出价值合共过千元的旅客专属电子礼券，成功转化优质客源，进一步刺激访港旅客消费。

与支付平台合作吸引旅客 续有新店进驻

新世界表示，及至1月，K11 MUSEA将继续有新店及国际奢侈品牌的期间限定店进驻，亦会连同尖沙咀 K11 Art Mall 推出餐饮礼遇，把握情人节及农历新年前后的聚餐庆祝需求；同时加强旅客专属礼遇，并与支付平台合作推出活动吸引内地旅客，期望延续元旦的可观表现，为农历新年旺季奠定良好基础。