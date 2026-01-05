Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏利香港推两款新分红寿险储蓄计划 加强提取及传承规划服务

15:11 2026-01-05
15:11 2026-01-05

宏利香港宣布，推出两款全新分红寿险储蓄计划，分别为「宏挚家传承保险计划」及「财挚宏耀保险计划」，前者专为长线财富累积及规划而设，后者则提供即时财务保障，首日保证现金价值可高达已缴保费总额的83%，其预期总内部回报率于第10个保单年度末可达4.6%。

提供7种保单货币选择

宏利表示，「宏挚家传承保险计划」可助长线财富累积，于第25个保单年度，预期退保价值可达已缴保费总额的4倍、第31年达6倍、第35年更达8倍。该计划同时具备灵活性，提供7种保单货币选择，而且客户可由第3个保单周年日起，每年行使一次货币转换权益。

此外，该计划亦设有灵活提取选项，可在保单持续生效期间，定期领取从终期红利分派的非保证入息；又设有身心守护预支保障，如受保人确诊任何指定危疾或精神疾病，可选择一次性锁定高达100%的终期红利。

另一款「财挚宏耀保险计划」则聚焦即时财务保障及稳健增值潜力，由保单生效首日起即提供保证现金价值，可高达已缴保费总额的83%；回报方面，于第10个保单年度末预期总内部回报率可达4.6%。该计划同时设有灵活提取选项，以及身心守护预支保障。

设3项服务加强提取及传承规划

另一方面，「宏挚家传承保险计划」及「财挚宏耀保险计划」加强提取及传承规划服务，其中包括「灵活取」，由第3个保单周年日或基本计划保费缴清后，客户可设定定期提取指示，并可灵活选择提款金额、次数及付款年期，亦可直接支付予指定收款人。此外，「灵活取」服务支援将款项转帐至本地或海外。

同时，宏利推出市场首创的「挚易取」，由第3个保单周年日开始，客户可授权可信任的家人代为提取预设比例的保单价值。

宏利亦推出「传意选」，由第3个保单周年日开始，客户可预先设定跨代财富承传安排。于受保人身故时，保单中指定部分可分拆为新保单予后备受保人。每位后备受保人可选择成为分拆保单的新受保人，而余下之利益将支付予指定受益人。此外，每位受益人亦可享有个人化身故赔偿支付选项。

