调查指四分一宠主低估危疾医疗费用 宠物逾8岁需至少10万储备

虚拟保险公司OneDegree公布最新调查指出，本港四分之一宠主从不担心毛孩患上危疾，且低估危疾相关医疗费用，与实际开支相差119%。副行政总裁周美华表示，2025上半年医疗费用按年攀升10%，8岁以上宠物应预备至少10万元医疗储备。她续指，OneDegree因此推出升级版「高级危疾现金附加保障」，在原有癫痫、四肢瘫痪、髌骨脱位的基础上，新增心脏衰竭及中风两大高发重疾，且保障采一次过1万元现金赔付模式，不限用途，无需实报实销。

保费根据医疗通胀调整

保费方面，周美华表示，将根据每年医疗费用通胀情况动态调整，且并非所有客户都会加价，部分低风险客户保费维持不变，高风险客户加幅从5%起计，风险评估则根据宠物品种、年龄等因素而定。

她引述数据指出，近半宠主完全没有为宠物医疗费用作储蓄安排，当中近6成亦没有宠物保险；另一半宠主即使有为宠物医疗费用作储蓄安排，储蓄亦与实际医疗费用相差逾5倍。她表示，传统宠物保险主要保障宠物医疗费用，若宠物不幸确诊危疾，宠主希望为其提供另类治疗如针灸、中医抑或纾缓治疗，「高级危疾现金附加保障」可为宠主提供更全面的选择，且首年享75折优惠后每日保费仅需1.7元。

八成宠物过去一年曾接受治疗

OneDegree保险产品及精算主管苏子能进一步指出，鉴于医疗费用的连年攀升，OneDegree全方位计划保额亦对新老客户自动升级25%至5万元，宠物CEO Plan尊宠及珍宠计划医疗保额则为10万元。

此外，周美华指，八成宠物在过去一年曾接受医疗治疗，当中一半的宠主并无投保宠物保险，且多数主人凭宠物「跑跳无病」便判定其不会患病，忽视癌症、心脏病等重疾的突发性，体现对重疾风险认知不足。她呼吁，宠主应及早开展财务规划，定期体检延缓重疾。