罗兵咸料今年港IPO集资达3500亿 有望打入全球三甲

刚踏入2026年，已有1只新股挂牌，加上目前有9只新股正在招股，罗兵咸永道资本市场服务主管合伙人黄金钱表示，如果以上新股成功上市，已为本港今年集资额带来约300亿元。该行预计，今年有约150只新股，按年升近26.1%；集资约3,200亿至3,500亿元，增长12%至22.5%，有望排名全球集资额前三甲。

不少东南亚公司洽来港上市

该行预测，今年有3至5只新股集资逾百亿元，较去年的8只少。去年新股「集资王」为融资约410亿元的宁德时代（3750），被问及今年会否有相约规模的新股，黄金钱表示，此要视乎市况，在公司的接触中，有相若规模的公司准备上市，这些公司来自消费行业和A股。至于中东和东南亚公司来港上市方面，他透露，很多来自马来西亚、印尼、泰国的公司查询香港上市事宜，惟未敲定上市地。

没盈利公司上市趋势料持续

他提及，今年香港新股种类将更加多元化。该行估计，今年有约40只A股上市，共融资约1,400亿至1,500亿元，占比将降至总集资额约一半；10家特专科公司（18C）挂牌，集资约300亿元；20家未有盈利生科公司（18A）上市，集资300亿元。现时有约350家公司已递表，当中预计约100家公司为A股、20家18C公司和30家18A公司。

去年香港共有44家没有盈利的公司上市，较2024年的28家大增。黄金钱表示，没有盈利公司进行首次公开招股（IPO）的趋势会持续，可能有约50只相关公司挂牌，因为18C开始起步，今年上市数目料将按年升一倍，而18C公司的集资额大。