旧飞机中淘金｜林小珍

刚过去的圣诞新年假期，以及下个月的农历新年假期，都是传统的出游旺季，不知道有多少读者会趁机会坐飞机外游呢？如果计划行程不是太仓卒的话，笔者都会向身边的旅游达人请教一下，选乘甚么航班比较理想，除了考虑时间及降落的机场，航机本身亦是重要的考虑因素，尽可能选择机龄较浅，或者是最近经过翻新的航机，机上的设施较为先进，航程自然更加舒适。但大家享受簇新航机的同时，又有没有想过退役航机的出路呢？

逾2万现役机2044年前退役

根据飞机制造商波音公司的报告，2024年全球有27,150架民航机，到2044年数目将会达到49,640架，增长超过2万架，但与此同时，现役的民航机当中，有近八成，即是超过21,000架会于未来20年需要退役。这个数据一方面意味行业未来20年要生产超过43,000架民航机，才能满足全球航空需求，另一方面，有超过2万架航机需要拆卸及回收，既是航空界的一大问题，同时亦衍生庞大商机。

港法合作育航空工程人才

香港机场管理局作为本港航空业界的马首是瞻，已经看准这个机遇。机管局旗下的香港国际航空学院，上个月与法国航空服务公司Elior宣布，双方在港合办的航空工程培训中心正式启用，为本港培养更多飞机维修技工和工程师。今次合作的范畴，除了扩大提供日常航机营运所需要维修及保养人才库，Elior亦会引入国际级的飞机拆卸，以及高价值零件回收的专业培训设施及导师，培育本地飞机资产管理及工程专才。

退役航机含金量高

根据毕马威2024年的一份行业报告，2038年之前，每年就会有大约1,100架民航机退役，需要拆卸及进行回收，预测全球民航机拆卸及回收产业，到2032年将会超过140亿美元，年复合增长率（CARG）近8%，是一个庞大而且具增长潜力的市场。

一般民航机有近八成的部件，以及超过九成的重量是可以重用或循环再造的，当中有大约一半可以重新投入到航空产业，余下的亦可以循环再造，重新投入供应链，变成不同产业的原材料。当中，重用价值最高的是飞机引擎，占整架航机回收价值超过一半。其次是起落架，经复修后的价值都可以高达50万美元，还有辅助动力装置以及机舱内的设备都可以重用或回收。做得好的话，这既是一门高增值的产业，同时亦对环保及可持续发展带来贡献。

机管局趁机壮大航空产业链

航机拆卸及回收虽然经济效益高，但由于涉及的程序繁复，从部件拆卸、验证，到估值及适航性评估，在国际上都有极高的专业要求，同时要避免过程中污染环境，是一个门槛甚高的产业。在泛欧巴黎交易所上市的Elior可算是这个领域的后起之秀，特别聚焦于运用尖端科技，以更符合可持续发展原则的方式，处理航机拆卸及回收。

笔者认为，今次机管局可谓早著先机，毕竟亚太区是未来航空需求的增长引擎，但在航机拆卸及回收方面方兴未艾。如果香港能够借助今次的合作，发展成为飞机部件处理、认证及交易中心，可以令香港及区内的航空服务更多元化，有更完整的产业链，进一步巩固香港在全球航空业的地位。

林小珍