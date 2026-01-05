Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苹果未在内地推出AI功能 用户强行开启影响账号安全

商业创科
更新时间：11:47 2026-01-05 HKT
发布时间：11:47 2026-01-05 HKT

据内媒《21财经-南财快讯》报道，有博主称苹果公司已在近期针对部分国行设备启动「Apple智能与Siri」功能的灰度测试，而获得测试资格的使用者可在设备设置中查看相关选项。不过，报道引述苹果公司的技术顾问表示，截至目前为止苹果AI还未正式上线，后续上线将在官网上发布。

料iPhone 15 Pro以上才能相容

报道提到，目前预计iPhone 15 Pro及更新版本的手机型号才能相容苹果AI，因为AI的算法对硬件要求非常高，而iPhone 15的硬件还没有达到相关的要求。

该技术顾问又提醒，之前有部分博主通过一些第三方软件绕开限制去强行开启，「对于资金和账号安全是有影响的」。

值得注意的是，苹果指出，如果支援Apple智能的设备是在中国大陆购买，目前无法使用Apple智能的各项功能。对于在中国境外购买的支援Apple智能的设备，如果使用者在中国内地的话，且Apple账户国家或地区也设为中国，现时亦无法使用Apple智能的各项功能。

不过，当Apple智能的各项功能在中国推出时，先前购买支援Apple智能的设备，将可在中国启动及使用Apple智能。
 

