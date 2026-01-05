港股能否再展新升浪 站稳二万七为关键｜古天后

上周五2026年首个交易日，无论港股或美股均迎来一个好嘅开局，虽然当日纳指微跌6点收市，但道指却升319点，加上今早日股假后复市亦追回升幅，暂时气氛尚算良好。上月恒指三度下试25000至25200水平皆见支持，反映市底仍强靭，随住美国息口走势渐见明朗化，加上人民币汇价偏强，以及憧憬内地继续有政策支持经济等因素，港股于1月喺良好开局下，或有力挑战27000心理关口。

北水回归左右港股走势

展望本周，内地假期后复市，北水回归料左右港股走势，而内地本周将公布CPI及PMI等重要经济数据，而美国则有非农就业告及ISM制造业及服务业PMI等数据，亦为左右股市升跌之关键。

回顾上周一恒指虽然高开低走，以阴烛跌183点收市，并在除夕日半日市继续受制于多条移动平均线之下，但在周五2026年首个交易日，即高开高走，全日更急升707点至26338收市，按周升502点或2.01%，不仅重返多条移动平均线，更加系自11中以嚟，首日大幅收高于50日线之上，不过周五急升当日，全日成交额只有1,408亿元，略嫌未能配合升势，今日北水假后回归，仍要观察本周恒指是否能继续稳步向上，并再一次突破27000至27200大型蟹货区，方能确认港股仍处于上落市，或真正再展开另一新升浪。

虽然目前恒指已升破日线保力加通道顶部，但要再展另一新升浪，需要进一步冲破周线保力加顶部，即约二万七水平，令周线通道向上打开，并需要成交配合，即平均每日成交额回复至2000亿以上水平，方有条件展开新升浪，所以本周走势极为重要。即使恒指于本周成功挑战二万七水平，但无法企稳，又再度回落至26200水平之下，重返日线保力加通道之内，即港股有机会仍处于上落市之上，仅于日线保力加通道内上落，未有摆脱区间移动整固格局。短线支持为26200/26000；短线阻力为26800/27000。

个股重点注意两类股份

个股方面，仍要重点注意两类股份，包括具高成长性嘅人工智能及大型科技股，关注行业发展及盈利表现，机械人股首选仍为优必选（9880）；大型科技股则以阿里巴巴（9988）及腾讯（700）睇高一线；另一个重点关注类别，仍为高息股，于美国有机会开展减息周期下，高息股具一定防守性，可增强投资组合稳定性，高息股暂时以内银股走势较为理想，中资电讯股受应收帐急升影响，仍有待观察。

古天后