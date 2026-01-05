九龙东帝苑酒店确立「都市度假」新定位 称内地旅客不再是「特种兵式旅游」 转求深度体验

基于对后疫情时代旅客偏好变化的深度洞察，新鸿基（016）旗下九龙东皇冠假日酒店正转型为九龙东帝苑酒店，确立「Urban Resort（都市度假）」的全新定位。帝苑酒店区域总经理陈淑贞表示，疫情改变了旅客的出行逻辑，不再是「一张床」的简单需求，而更看重入住体验和与家人的共享时光。九龙东帝苑酒店总经理张睿补充说，即使中是逗留时间缩短的内地旅客，其消费焦点也已转向「深度体验」，而非走马观花的「特种兵式旅游」。

为捕捉体验式旅游需求，陈淑贞透露，此次品牌升级项目分为三阶段进行，预计至今年7月完成，总投资超1亿元。张睿介绍道，第一阶段针对房间及基础设施的升级已在去年12月完成，升级后的基本房间面积扩大至388平方呎起，并增设天际泳池等设施，后续将逐步推出周边探索活动及完善体验项目。他强调，酒店在将军澳已营运13年，积累了稳定客户基础，分段改造即是为避免影响原有客群体验。

品牌升级料7月完成 总投资逾亿

而针对「都市度假」定位可能面临的工作日客流压力，陈淑贞表现出充足信心，直言「唔使担心」，指将军澳周边政府机构、新建中医院及香港科技大学带来稳定需求，观塘工商企业扩张亦将形成客流红利。她进一步表示，现时商务客也更注重放松，不少人会携家人同行并延长入住时间，亦正符合酒店转型后的定位。

谈及为何选择将军澳作为转型试验场，张睿则指出，该区域不同于核心商业区的拥挤氛围，坐拥单车径、行山径等自然休闲资源，毗邻西贡水上活动区域，且有完善的宠物友好设施，与都市度假所需的「松弛感」高度契合。他亦指出，4月将推出7所天际花园小筑，提供宠物友好的入住体验，进一步迎合「宅度假」的市场需求。

随着旅游业持续复苏，本港政府早前推出「处处是旅游」等举措以推动旅游业发展。陈淑贞对此视为「绝对利好」，并指2025年第四季度行业表现良好，全港酒店平均入住率维持8成以上，而政府推行的西九文化区、启德发展区等基建项目，亦带动更多人流，预期升级后占有率及入住率均将进一步提升。

已布局小红书IG等多平台传播

餐饮方面，陈淑贞表示，作为驰名「香港手信」之一的帝苑蝴蝶酥会在酒店大堂开设饼店，酒店自身餐饮则聚焦高端特色的品类，如计划7月于顶层引入意大利餐厅Ponentino。她明言，酒店并非要靠自身餐饮「拉动营收」，更多元的餐饮选择可依托周边商场满足。她续称，现时已布局小红书、Instagram（IG）等多类社交平台传播，计划借助升级后的儿童游乐区、天际泳池等打卡点形成自然传播，而帝苑蝴蝶酥不仅将作为品牌符号打造，未来亦通过新品研发，巩固手信市场的份额。

问及酒店业日益普及的AI技术，张睿表示，科技应用是为提升效率而非取代人文关怀。他举例指以往经理处理日常邮件需时近45分钟，如今透过AI辅助可缩短至5分钟，所节省的时间可用于与客人互动；又强调酒店「以人为本」，旨在让员工更专注于提供有温度的服务。