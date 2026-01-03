巴菲特相信巴郡有条件屹立100年 大赞继任者阿贝尔「宁愿让他管理我的钱」

已正式卸任巴郡（Berkshire Hathaway）行政总裁职位的「股神」巴菲特（Warren Buffett）最新接受CNBC访问时，对亲自挑选的继任者阿贝尔（Greg Abel）给予强烈肯定，认为公司比任何企业更有机会延续百年。

CNBC释出部分巴菲特的专访片段，巴菲特称将巴郡行政总裁一职交捧予阿贝尔后，巴郡将较他能想到的任何其他公司，更有条件在下一世纪继续存在（It has a better chance I think of being here 100 years from now than any company I can think of）」，而最终决策权在阿贝尔手上。

他认为，阿贝尔是理性务实的领袖，并指在一星期所做的事，比他自己一个月做的更多，更指「我宁愿让阿贝尔管理我的钱，而非美国任何顶级投资顾问或顶尖CEO」。

巴菲特日前正式退休，辞任其投资旗舰巴郡的行政总裁一职巴菲特，结束长达60的传奇领导时期。巴菲特掌舵期间，巴郡由一家烂透的纺织公司，变成市值逾万亿美元的多元化企业，业务盖保险公司、铁路公司等。截至去年9月底止，巴郡持有3,817亿美元（约2.98万亿港元）现金储备。

自巴菲特去年5月宣布退休后，巴郡股价表现落后大盘，部分投资人质疑阿贝尔是否能像巴菲特一样管理这个庞大企业集团，并维持市场溢价。而巴菲特透露，未来会减少公开露面，不会再主持股东会，亦不会再撰写年度致股东信，但会继续担任董事会主席，而股东会其他安排将「一切照旧」。

