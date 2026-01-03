OpenAI首款硬件由鸿海代工 传具手写转录AI功能

据台湾《经济日报》引述消息报道，OpenAI首款「AI硬件」产品，已确定由鸿海独家代工，预计2026年或2027年推出市场。据悉，该款产品可能是智能笔或可携带式的音频设备，整合手写输入、语音互动和聊天机械人ChatGPT功能。

消息人士指，OpenAI内部将该硬件项目代号定为「Gumdrop（软糖）」，最初曾考虑交由立讯精密代工产品，最终由鸿海取得订单。目前鸿海已确定在其越南工厂进行生产，但不排除启用美国工厂投入生产。

大小与iPod Shuffle相仿

这款产品由苹果前设计总监Jony Ive主导设计，OpenAI行政总裁奥特曼形容「简洁、美观、有趣」。据供应链披露的细节，该产品轻巧便携，体积与iPod Shuffle相若，可置于口袋、桌面或挂于颈部。该装置配备麦克风与摄像头，可感知用户生活场景。另外，该装置也能将手写笔记直接转录，并上传至ChatGPT。

