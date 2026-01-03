OpenAI首款硬件由鸿海代工 传具手写转录AI功能
更新时间：13:59 2026-01-03 HKT
发布时间：13:59 2026-01-03 HKT
发布时间：13:59 2026-01-03 HKT
据台湾《经济日报》引述消息报道，OpenAI首款「AI硬件」产品，已确定由鸿海独家代工，预计2026年或2027年推出市场。据悉，该款产品可能是智能笔或可携带式的音频设备，整合手写输入、语音互动和聊天机械人ChatGPT功能。
消息人士指，OpenAI内部将该硬件项目代号定为「Gumdrop（软糖）」，最初曾考虑交由立讯精密代工产品，最终由鸿海取得订单。目前鸿海已确定在其越南工厂进行生产，但不排除启用美国工厂投入生产。
大小与iPod Shuffle相仿
这款产品由苹果前设计总监Jony Ive主导设计，OpenAI行政总裁奥特曼形容「简洁、美观、有趣」。据供应链披露的细节，该产品轻巧便携，体积与iPod Shuffle相若，可置于口袋、桌面或挂于颈部。该装置配备麦克风与摄像头，可感知用户生活场景。另外，该装置也能将手写笔记直接转录，并上传至ChatGPT。
相关文章：
OpenAI据报强化音频AI模型 为发布个人语音AI设备铺路
最Hit
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
2026-01-01 16:05 HKT