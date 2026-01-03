年轻人「脱发焦虑」催生800亿市场 科研论文数量10年翻倍 机构开出70万年薪抢人才

中国脱发问题急剧年轻化，催生了一个规模逾800亿元（人民币，下同）且高速增长的市场，更引发科研论文数量十年翻倍的热潮。然而，这片繁荣蓝海之下，却掩藏着行业「重营销、轻研发」的畸形生态：头部企业动辄将一半营收用于市场推广，研发投入却普遍不足3%。有经济学家判断，未来五年植发与防脱行业将难以摆脱「低研发、高营销」的模式，仅有极少数具备药企级研发能力的企业能成为例外。

中国脱发问题正呈现惊人的年轻化趋势，直接催动了相关科研与产业的迅速扩张。据汕头大学医学院博士生小文观察，校内专注脱发研究的学生数量明显增多。她引用国际医学文献数据库Pubmed的资料指出，2015年关于脱发的论文仅有1472篇，到2025年已飙升至3149篇，十年间增幅超过一倍。

这股科研热潮背后，是庞大且逼切的市场需求。据《2025中国头皮健康消费白皮书》数据，全国脱发人群规模达3.4亿，其中20至35岁年轻群体占比高达69%。更令人关注的是，86%的人在30岁前已出现明显「早脱」症状，相关焦虑催生巨大市场。据内地机构估计，2024年中国头发健康管理市场规模已突破800亿元，且未来十年年均复合增长率预计维持在11%以上。

面对急速成长的市场，人才争夺日趋激烈。小文指出，广东省内如韶关、佛山等非一线城市的医疗机构，为吸引脱发研究领域的博士生，甚至开出高达70万元的年薪。她描述，广州、深圳等大平台医院凭借其资源优势，无需如此激烈抢人，但众多中小型机构则为此展开激烈竞争。

行业生态畸形 「重营销、轻研发」

在这片繁荣蓝海之下，却掩藏着「重营销、轻研发」的畸形行业生态。经济学家宋清辉指出，当前行业仍处野蛮生长期，企业生死更取决于「跑马圈地」抢占市场，而非基础研发。

这一矛盾在头部企业财务数据中体现得淋漓尽致。以植发机构为例，雍禾植发2023年及2024年的销售及营销开支分别高达10.44亿元与9.02亿元，约占同期营收的一半。与之形成鲜明对比的是其持续萎缩的研发投入，2024年研发费用仅2125万元，不及营销费用的零头。同样曾冲击IPO的大麦植发，其销售开支占收入比例亦长期高于45%。

有经济学家判断，未来五年植发与防脱行业将难以摆脱「低研发、高营销」的模式，仅有极少数具备药企级研发能力的企业能成为例外。

防脱行业同样出现研发「贫血」。据统计，2025年新增的673个防脱产品新特证中，国产品牌占比高达96.3%，但其年均研发投入占比多数不足1%，远低于国际品牌3%至5%的水平。

在药物治疗赛道，情况并未更好。作为米诺地尔龙头（Minoxidil，一种常见治疗脱发的活性成分），正准备上市的蔓迪国际，其2025年上半年销售费用占收入比例已超过50%，而研发投入占比仅2.62%，研发团队仅46人，工作多聚焦于产品配方优化等应用层面。

中小业者生存空间被压缩

在行业巨头以亿元级营销费用构筑的竞争壁垒下，缺乏资本的中小业者生存空间被急剧压缩。杭州投资者金先生向《星岛》表示，其2023年投资20万元的生发小店不足两年便倒闭。他事后反思，虽然脱发人群庞大，但真正能走进店里、愿意付费治疗的人太少。他解释，脱发治疗讲究疗程，无法像餐饮般立竿见影，最难是在见效缓慢的过程中与客户建立信任。许多客户试用产品数日感觉无明显变化便放弃，而小店缺乏强势品牌背书与持续广告轰炸来留住客户。

专家：当前行业生死取决于抢占市场

宋清辉分析，植发是典型的「一锤子买卖」，为维持流水，机构必须不断通过各类平台高价买流量，在竞争白热化阶段，单人获客成本可占客单价的40%至60%。他认为，随着监管趋严及成本上升，无法通过品牌溢价降低获客成本的中小机构将被淘汰。未来五年，他认为植发与防脱行业整体或将长期处于「低研发、高营销」的结构性困局中，仅有极少数具备药企级研发能力的企业可能例外，但亦不足以改变行业整体生态。



