比亚迪电动车销量首度超越Tesla 去年卖225万辆 上升28%

商业创科
更新时间：08:52 2026-01-03 HKT
发布时间：08:52 2026-01-03 HKT

内地电动车制造商比亚迪（1211）去年纯电动车销量，首度超越美国巨头Tesla（TSLA）。

Tesla周五美股盘前公布，去年第4季度交付量418,227辆，按年降16%，预估440,907辆；去年则在全球交付近164万辆汽车，较前年下降约8.6%，连续第二年下滑。

至于比亚迪就在前一日公布，去年共交付460万辆汽车，按年增加7.73%，其中电动车销量升28%至225万辆，主要受惠于欧洲市场的快速发展。这意味着比亚迪年度销量击败特斯拉，成为全球最大电动车销售商。2024年特斯拉仅以2万多辆的差距，保住全球第一位置。

加大力度拓展海外市场

然而，受内地市场「内卷」严重影响，2025年12月比亚迪新能源车销量近42.4万辆，按年大挫18.2%，是连续4个月下滑，并创下近两年最大单月跌幅。由于内地销情受挫，比亚迪去年9月把年度销售目标，由550万下调至460万辆，最终虽然达标，惟7.73%的按年增幅是近5年来最低。

比亚迪董事长王传福在上月初的临时股东大会上指出，集团技术领先不及过去几年，行业同质化特征渐显，影响国内销售。他指，未来两至三年，比亚迪将积极发展电动化技术及智能化，加大技术研发与投放力度，强化营销能力，以及持续加大力度拓展海外市场。

彭博引述分析指出，与其他汽车品牌相比，比亚迪更能应付竞争挑战，预料公司2026年总销量可望增至530万辆，并会推出新产品及技术平台，进一步提升竞争力，扩大对特斯拉的领先优势。


 

