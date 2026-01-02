领展公布临时领导架构 宋俊彦、黄国祥共同领导 全球征聘新CEO

领展（823）公布，已启动公司的临时领导架构及其策略方向。领展较早前宣布委任集团首席投资总裁宋俊彦为执行董事，该安排已于今日（1日）生效。宋俊彦将与执行董事兼集团首席财务总裁黄国祥共同组成临时领导架构，直至新任集团行政总裁获委任前，向领展董事会主席欧敦勤及主席委员会汇报。

据公布，宋俊彦将继续专注于投资业务及第三方资本合作，并将支持及监督由集团资产管理董事总经理范世牧日常领导的现有物业组合的资产管理工作。黄国祥则负责领导所有企业职能，包括财务、法务、资讯科技、人力资源及投资者关系。

领展表示，董事会正与一间国际猎头公司合作，就新任集团行政总裁一职开展全球征聘程序。领展正物色具备上市公司房地产投资及业务管理经验的资深人士，能够领导集团下一阶段的策略发展。由于集团行政总裁属高层级职位，及以外部候选人为主要目标，预期整个征聘及任命程序将严谨且需时推进。

欧敦勤将继续积极参与集团事务，并同意根据新安排下于2026年1月1日起至2027年5月底期间，以领展独立非执行主席的身份投放更多时间。他不会于领展担任任何执行职务，但会确保在集团行政总裁的征聘、任命及后续上任事宜提供全面支援。