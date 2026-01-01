OpenAI员工人均薪酬近1200万 超越历来大型科技初创

据《华尔街日报》报道，OpenAI给予员工的薪酬超过历来所有大型科技初创企业。该公司2025年员工总数约4,000人，但人均股票薪酬高达150万美元（约1,170万港元），为18家大型科企上市前一年平均员工薪酬的34倍。有关分析考察了过去25年来主要科企IPO，同时为了反映通胀影响，数字已调整为2025年的美元价值。惟OpenAI发言人不予置评。

加剧营运亏损

报道指出，OpenAI正向顶尖研究人员和工程师大举发放巨额股票薪酬，以保持在AI竞赛中的领先地位，但这些股权奖励亦正在加剧沉重的营运亏损，以及稀释现有股东权益。根据财务数据显示，预计直至2030年，OpenAI的股票薪酬将每年增约30亿美元。

报道又指，OpenAI薪酬占收入比例料在2025年达46%，在18家公司中为最高水平。根据分析显示，Palantir在2020年IPO前一年的股票薪酬占收入33%、Google为15%，Facebook则为6%。

