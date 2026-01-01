95岁股神巴菲特正式退休 巴郡60年缔造逾6万倍回报 近10年从未1跌

踏入2026年，现年95岁的「股神」巴菲特（Warren Buffett）正式退休，辞任其投资旗舰巴郡的行政总裁一职，不会再主持股东会，亦不会再撰写年度致股东信，但会继续担任董事会主席。巴郡A股（BRK.A）及B股（BRK.B）周三股价分别微跌0.08%及0.21%，收报75.48万美元及502.65美元，全年则累升约11%；值得留意的是，自巴菲特1965年接管巴郡以来，实现了约61,000倍的回报，远高于同期标普500指数约460倍的回报。

买入巴郡是「最愚蠢收购」

综合媒体报道，巴郡于1960年代只是一间烂透的纺织公司，巴菲特入股也只是希望短线投资。不过，当时公司行政总裁曾答应以每股11.5美元回购其手上股票，最终正式合约的价格却偷偷压至11.375美元，因而令巴菲特感到愤怒，非但没有卖出股票，反而大手扫货以夺下控制权，再再当场开除那个不守信用的行政总裁。

巴菲特后来承认「这是我这辈子最愚蠢的一次收购，因为他把大笔资金锁在一个正在沉没的产业长达20年」，但无论如何，巴郡最终发展成其投资旗舰、以至一个资本帝国。单计该股过去10年间表现，更从未有1年下跌，且不乏双位数升幅，当中4年升幅更逾两成。

巴郡A股近十年股价表现 年份 股价表现 2016 +23% 2017 +22% 2018 +3% 2019 +11% 2020 +2% 2021 +30% 2022 +4% 2023 +16% 2024 +26% 2025 +11%

企业文化：你要说到做到

对于巴郡的企业文化，接任巴郡主席一职的巴菲特之子Howard Buffett，以往接受访问时曾提到，事情不是那么复杂，就是「你要说到做到，而且准时做到，要诚实以对，犯错就为错误负责」。巴菲特过往亦一直力倡「价值投资」的核心理念，不会为并购或股票投资付出过高价格。

目前巴郡持有多间子公司，业务横跨各领域，包括保险公司Geico、BNSF铁路公司、数十家制造和能源企业，以及运动品牌Brooks、雪糕品牌Dairy Queen、服饰品牌Fruit of the Loom、糖果品牌See's Candies等零售业务。截至去年9月底止，巴郡持有3,817亿美元（约2.98万亿港元）现金储备。

63岁阿贝尔接任行政总裁

至于接任巴郡行政总裁一职的阿贝尔（Greg Abel），现年63岁，自2000年加入巴郡，并于2018年一直担任副董事长，负责管理非保险业务。阿贝尔未来将继续负责BNSF铁路、制造业和能源业务，但消费品、服务和零售业务将交予豪华飞机公司NetJets行政总裁Adam Johnson负责，而副董事长Ajit Jain将会继续负责保险业务。

阿贝尔未来将继续负责BNSF铁路、制造业和能源业务。

巴郡投资组合方面，目前尚未透露由谁人接管。截至去年9月底，巴郡投资组合持有价值2,832亿美元股票。虽然过往有指协助管理投资组合的Todd Combs和Ted Weschler可能会接手，但Todd Combs已在12月跳槽摩根大通。巴菲特则曾在2024年5月表示，阿贝尔可胜任有关工作。

最后大动作是收购化工企业

单计巴菲特任职巴郡行政总裁的最后一年，巴郡继续减持苹果股票，但苹果仍是集团投资组合中规模最大的持仓之一；此外，集团以100亿美元现金收购了西方石油旗下化工企业OxyChem，为寻求缩减债务的西方石油提供了急需的现金，并且是巴菲特任内最后一笔重大收购。

另一方面，巴菲特去年11月表示，将加快向4个家族基金会捐出约14亿美元的B类股，并计划未来将近1,500亿美元的全部财富用于慈善事业。他当时提到，会将1,800股A类股票转换为270万股B类股票，以便将B类股票捐赠给4个家族基金会，分别包括以亡妻命名的基金会及其3位子女的家族基金会。

不排除股价未来跌约50%

对于巴郡未来股价走势，巴菲特曾坦言，股价可能会大幅波动，偶尔或会下跌约50%，公司股价亦曾在60年间三次下跌约50%，但「美国将会回归，巴郡的股票也会回归」。他又指，旗下企业整体前景优于平均水平，发生灾难性风险的概率低于其已知任何企业，且管理层与董事会的股东意识更为突出。