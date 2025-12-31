Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

明年机械人产能料达1万台 优必选周剑再发禁售承诺

商业创科
更新时间：16:39 2025-12-31 HKT
发布时间：16:39 2025-12-31 HKT

据星岛环球网报道，在宣布收购锋龙股份，催热机械人板块股票后不久，优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑给投资者们再次打入一针强心剂。

12月29日，「人形机械人第一股」优必选（9880）公告称，周剑承诺自2025年12月29日起的12个月内，不会以任何形式减持其个人持有的优必选7057.435万H股。

据悉，这是周剑第二次发布自愿禁售承诺，体现了管理层对优必选及行业未来发展前景的坚实信心。花旗预计，其他核心管理层及主要股东也将跟进类似声明，以安抚市场对减持的担忧。

除此之外，今年频频拿下大额订单的优必选给投资者带来一个好消息：优必选人形机械人2025年全年订单已近14亿元，工业人形机械人Walker S2全年交付超500台，产能超1000台，较去年有了大幅提升。

机械人「进厂造车」走向现实

优必选方面向《星岛》表示，随著柳州机械人超级智慧工厂即将全面投产，2026年，优必选人形机械人产能将达到10000台。

随著优必选与比亚迪、东风柳汽、吉利等主流车企合作的不断深化，人形机械人「进厂造车」走向现实，而订单量的持续攀升也使得产业链自主可控的战略布局愈发关键。

购A股上市公司锋龙43%股权

12月24日，优必选宣布以16.65亿元通过「协议转让+要约收购」组合方式，收购A股上市公司锋龙股份43%股权。交易完成后，优必选将成为其控股股东。优必选方面表示，这是为了「完善产业链布局、强化核心竞争力」「优化上市公司管理及资源配置，提升上市公司持续经营能力和盈利能力」。

此次收购动作一度引发优必选借壳登陆A股的猜测，虽然优必选表态未来三年不借壳，一年内无重组或主业调整，但还是挡不住投资者对于优必选此次收购的看好。

12月31日，锋龙股份早盘直接涨停，市值达到69.27亿元，已连收五个涨停板。

实际上，作为国内最早押注人形机械人赛道的「长期主义者」，为支撑机械人规模化量产和降本增效，优必选早已意识到供应链自主的重要性。

2025年12月2日，优必选公告完成募资净额约30.56亿港元的配售，其中75%资金用于投资或收购上游和下游的供应链企业，或参与行业整合与成立合营。

配售旨在整合上下游供应链

优必选方面向《星岛》表示，此次配售事项旨在整合上下游供应链，巩固及加强优必选科技于人形机械人产业链的链主地位，从而强化集团于工业制造应用场景的战略布局，抓住人形机械人落地工业制造应用场景的历史性机遇，提升公司的核心竞争力、技术实力、销售收入及盈利能力。

以收购锋龙股份为起点，优必选围绕机械人核心供应链的整合大计，才刚刚拉开序幕。

见习记者 曹安浔 广州报道
 

