马斯克扩建AI数据中心 提升算力至2千兆瓦

据彭博报道，马斯克周二（30日）在X上透露，旗下xAI公司正计划扩建其位于孟菲斯的巨型数据中心园区，并已购置该地区第三栋建筑，此举将使该公司的AI运算能力提升至近2千兆瓦。

第三栋建筑与「巨像2号」毗邻

马斯克早已在孟菲斯建成首座名为「巨像」（Colossus）的数据中心，目前正于邻近的区域兴建第二座「巨像2号」设施。报道还引援物业记录及知情人士指，马斯克提及的新建筑位于密西西比州邻近的索瑟文市，与「巨像2号」设施毗邻。

马斯克在X上发文表示，「xAI已购得第三栋名为MACROHARDRR的建筑，将使xAI的训练运算能力提升至近2千兆瓦。」

运算能力升至2千兆瓦

马斯克在X上发文表示，「xAI已购得第三栋名为MACROHARDRR的建筑，将使xAI的训练运算能力提升至近2千兆瓦。」值得注意的是，1千兆瓦的电力足以供应约75万户美国家庭使用。

报道又指，马斯克曾公开讨论建造全球最大AI训练数据中心的计划，并于今年稍早透露「巨像2号」最终将配备55万个Nvidia晶片，造价高达数百亿美元。另外，xAI在2025年积极筹备资金以支持其雄心勃勃的计划，该公司早前正洽谈筹集200亿美元债务与股权融资，部分资金将用于为「巨像2号」设施采购Nvidia处理器。