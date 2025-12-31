中国推半导体自主 晶片厂新增产能传一半须用国产设备

据路透引述知情人士报道，中国要求晶片制造商在新增产能时，至少要使用50%的国产设备，目前政府正努力建立自给自足的半导体供应链。知情人士还指，虽然该规定并没公开文件，但近月来，寻求国家批准建设或扩建工厂的晶片制造商皆被有关部门通知，他们必须通过招标，证明至少有一半设备是使用国产的。

最终目标100%使用国产设备

消息人士表示，「政府更希望该比例远高于50%，他们的最终目标是让这些工厂100%使用国产设备。」不过，报道亦指出，虽然晶片制造商的申请若未达门槛，通常会被驳回，但相关部门会根据供应限制情况酌情放宽要求。对于先进晶片生产线，其设备要求则有所放宽，因国内自主研发设备尚未全面到位。

为摆脱外国技术依赖

报道指出，该项指令是中国为摆脱对外国技术依赖而采取的最重要措施之一，在美国于2023 年收紧技术出口限制，禁止向中国出售先进的AI晶片和半导体设备之后，正不断加速推进该措施。