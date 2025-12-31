Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

华纳兄弟探索或再拒绝派拉蒙天舞收购建议 下周作最后决定

商业创科
更新时间：10:57 2025-12-31 HKT
发布时间：10:57 2025-12-31 HKT

彭博社引述消息报道，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）修改收购要约条款后，华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）计划再次拒绝其收购提议。

报道指，华纳兄弟董事会尚未做出最终决定，主要考虑因素是派拉蒙天舞并未提高收购价，华纳兄弟此前已以该报价不如Netflix的方案为由予以拒绝。华纳将于下周举行董事会会议作出最后决定，部分董事预期，派拉蒙天舞将提高收购价。

曾忧融资方案及条款

华纳兄弟早前同意以每股27.75美元或约830亿美元（包括债务）的价格将其制片厂、流媒体业务和HBO出售给Netflix。华纳兄弟又计划在Netflix交易完成前将CNN和TNT等有线电视网络分拆给股东。

在Netflix和华纳兄弟宣布他们的交易三天后，派拉蒙通过发起华纳兄弟股份的公开要约收购，直接向股东提出收购要约，提出以每股30美元或超过1080亿美元（包括债务）的价格收购华纳兄弟的全部股权。不过，在经过讨论并审阅派拉蒙的要约后，华纳兄弟董事会仍认为公司与Netflix现有的协议在价值、确定性和条款方面，胜过派拉蒙提出的方案。

此后，派拉蒙天舞已两度修改其要约，最近一次是在要约中纳入美国软件巨企甲骨文的共同创办人埃利森（Larry Ellison）以个人名义提供的担保，涵盖404亿美元的股权融资及其他承诺。

