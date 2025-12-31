天九共享递交港股IPO申请 2023年实现扭亏为盈

企业资源共享服务平台天九共享智慧企业服务股份（天九共享）递交上市申请，建银国际和交银国际为该公司联席保荐人。去年初就有市场消息指，天九共享已聘请财务顾问进行首次公开募股，可能在香港筹集数亿美元资金。

共享服务平台赛道最早的开拓者之一

根据该公司招股书，天九共享亦是中国领先的企业资源共享服务平台赛道最早的开拓者之一。其当下致力于通过线上及线下渠道将创新企业与众多传统企业联系起来，并通过大数据及人工智能（AI）技术赋能其标准化业务合作。

据该公司披露，旗下天九老板云平台拥有超过6200万名注册用户， 汇集了广泛的传统企业，尤其是处于转型升级关键阶段的客户。2024年，在天九 老板云平台上开展路演超过2.2万场，主要广告平台上的定向广告投放获得500百万次曝光，持续全面推广我们的资源共享合作模式及线下活动。线下拥有1,800余名成员的专业外展及服务团队组织了1,200余场线下活动，将线上的合作意向转化为具体 的线下参与。

于2023年扭亏为盈

财务方面，天九共享2022年至今年上半年，天九共享收入分为8.11亿元（人民币，下同）、14.91亿元、17.72亿元，2025年上半年公司收入为7.25亿元，按年增加83.9%、18.9%及按年减少37.9%。期内，2022年录得期内亏损1.78亿元，但于2023年扭亏为盈，2023年至今年上半年期内分别录得利润6.21亿元、13.15亿元、及25.08亿元，按年增加1.12倍和2.4倍。