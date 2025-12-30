Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳娱综合直营凯旋门娱乐场 增赌枱吸纳客源

商业创科
更新时间：21:05 2025-12-30 HKT
发布时间：21:05 2025-12-30 HKT

澳娱综合度假股份（澳娱综合）今日正式接管凯旋门酒店，并自凌晨二时起以直接管理及营运方式经营凯旋门娱乐场的幸运博彩业务。公司在凯旋门酒店举行庆祝仪式，由澳门博彩控股主席兼澳娱综合常务董事何超凤率领管理层主持，标志著该酒店成为澳娱综合自有物业组合的新成员。

何超凤表示，交接过程顺利，并指凯旋门娱乐场位置优越，目前赌枱数量已由原本约45张大幅增加至逾100张，员工数量则维持不变。她预期此举能吸纳该区原有卫星场的客源，提升竞争力。

随著卫星场陆续退场，澳娱综合已重新分配相关赌枱资源。何超凤透露，随著置地娱乐场于30日终止营运，公司旗下所有卫星场已全数退场，所释出的400多张赌枱将全数由澳娱综合直接经营的娱乐场吸纳，包括葡京、新葡京、上葡京、海立方及凯旋门等场地。

至于早前市场曾关注澳娱综合有意收购十六浦娱乐场一事，何超凤解释，公司需综合考量资源配置等多项因素，认为凯旋门娱乐场更具发展潜力，且更符合整体商业布局，因此最终作出此决定。

