Mastercard升级抽奖活动 奖赏逾500万 中奖人数增至3600位

商业创科
更新时间：17:01 2025-12-30 HKT
发布时间：17:01 2025-12-30 HKT

Mastercard今日（30日）宣布升级新一年度抽奖活动「劲抽惊喜彩蛋」，全年签账额奖赏加码至超过500万元之余，中奖幸运儿亦将大幅提升至超过3,600位持卡人。

用户无需事先登记

「劲抽惊喜彩蛋」抽奖活动设有覆盖全年的每季（共4期）和每月（共12期）抽奖，首个优惠推广期为2026年1月1日至3月31日（包括首尾两天）。Mastercard持卡人无须事先登记，并透过任何支付方式使用合资格Mastercard卡在任何商户进行签账，即可获得一次抽奖机会，指定消费类别更可赚取额外抽奖机会。

另外，Mastercard于推广期内特别为港澳持卡人在海外实体商户的每笔合资格交易送上15次抽奖机会。此外，港澳持卡人于推广期内乘搭本地交通工具将可获得5次抽奖机会，而在港澳两地享受本地美食亦可获得10次抽奖机会。

明年5月公布得奖者

Mastercard将于2026年5月13日公布本推广期内的季度「劲抽惊喜彩蛋」抽奖活动之得奖者名单，而有关签账额会于2026年5月20日或之前自动存入得奖者之合资格Mastercard户口内。首名得奖者将获得388,888元，随后10名得奖者将各获得8,888元签账额。

此外，符合参与季度抽奖活动之港澳持卡人，其每一项合资格交易亦将自动同步参加每月抽奖活动。Mastercard将于本推广期内进行三轮抽奖，每月将有300位幸运儿有机会赢取888元签账额。

