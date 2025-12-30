全港28间银行全面推「智安存」 已成功防范诈骗个案 金管局：不只适合长者

金管局与银行公会今日联合宣布，全港28间零售银行（含8家数字银行）12月31日起全面推出「智安存」反诈骗存款保障服务。金管局称，这项被喻为户口内「虚拟安全夹万」的服务，可让市民自主锁定闲置资金，未经面对面核实无法转出，为存款再加一重防护，应对本港仍高企的诈骗风险。截至12月中，已有3,200名本地客户体验该服务，平均每宗保障额约50万港元，当中400多宗需银行协助解除保障，更成功防范1宗潜在诈骗个案。

首10个月录35831宗诈骗案

据警务处数据，2025年首10个月本港录得35,831宗诈骗案件，涉及损失64.3亿港元，虽按年分别下跌1.6%及8.7%，但数字仍相当庞大。金管局副总裁阮国恒澄清，坊间认为「智安存只适合长者」的说法并不准确，「呢类措施适合所有客户」。他说，数据显示非长者受骗个案亦数量众多，只要市民有置业、结婚、子女教育等暂时不用的储蓄，均可透过服务获得保护。

香港银行公会署理主席纪鹭禧介绍，「智安存」自金管局一年前公布后，部分银行已于今年4月底率先上线，现实现全行业覆盖。服务支持分行、网上银行、手机银行多渠道开通，覆盖支票户口、定期户口等多类账户，兼容港币、美金、人民币等所有外币，且锁定资金可继续孳息增值。

21间银行设最低限额

她表示，「智安存」无资金锁定上限，下限设定各银行有异：7间银行的港元户口无最低限额，21间最低限额1元至10,000元等值之间；13间外币户口无最低限额，15间银行设有最低开户限额。上锁操作极为便捷，市民透过手机银行点击按钮即可即时生效，但解锁常规处理时间为1至3日，部分银行最快1日可完成。对于异地、住院等无法亲身解锁的特殊场景，银行可「特事特办」，经额外核实后加速处理。

暂时用户以25至50岁群体为主

阮国恒补充，目前3,200名用户中年龄分布以25至59岁群体为主，占比74%；60岁及以上群体占19%至20%；25岁以下仅7%。

纪鹭禧透露，多家银行已推出大抽奖、现金回赠、礼券等优惠吸引市民使用，后续将有更多银行跟进。她提醒，部分银行的透支（Overdraw）功能在开通「智安存」后会失效，具体规则因银行而异，建议客户事前与银行沟通确认。

「唔好假设自己唔会畀人呃」

阮国恒强调，使用「智安存」不会改变客户与银行的原有责任分配，市民仍需谨慎保护个人资料，银行亦须保持原有账户监察力度。金管局将透过电视广告及多元平台宣传，银行界也会优化APP界面、举办公众活动，2026年更会针对长者、大学生等群体加强定向推广，携手构建立体防诈体系。

阮国恒说，防诈需构建「四大生态圈」，包括银行系统检测、业界与执法机构沟通、客户提醒及市民自我保护，而「智安存」正是强化市民自我保护的关键举措，「千祈唔好假设自己唔会畀人呃」。

