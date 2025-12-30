全港银行推「智安存」锁资金防诈骗 提款须赴分行认证 可造定存避险兼收息 开户要求一文看清

【智安存/诈骗/定存/收息】为应对市民持续遇上诈骗而造成金钱损失，金管局与银行公会宣布，全港28间零售银行（包括8间虚拟银行）于今日（31日）起，推出被喻为「虚拟安全夹万」的「智安存」反诈骗存款保障服务。银行存户开设「智安存」户口后，可自主锁定帐户内闲置资金，未经严格面核，户口的资金无法转出。对于市民最关注资金放在这个「虚拟夹万」内能否一如普通户口收息，本报向银行查询发现，已有银行调整政策，在该户口内的资金不再只可收取微薄的活期存款息，而是可叙做定存，避险兼收息。金管局副总裁阮国恒指出，该服务并非只为老年人而设，现有的「智安存」用户中，25至59岁占比达74%，强调「千祈唔好假设自己唔会畀人呃」。

智安存｜具体操作方式

据金管局介绍，市民可透过网上银行或手机银行应用程式，选择将部分存款划入「智安存」户口并锁定，即时生效。锁定后，该笔资金将无法透过转数快、ATM、网银转帐或任何非面对面渠道动用。如需解锁使用，用户必须亲临分行进行身份验证，并说明资金用途，银行核实后通常需1至3个工作日处理。对于身处境外或住院等特殊情况，银行可启动「特事特办」程序，经额外严谨核实后加快处理。

对于存户关注锁定在「智安存」的资金，会否如同放在「夹万」内一样无利息收，本报记者昨日透过网上及电话客服查询「智安存」能否做定存赚取高息，网上AI客服的回复是可以叙做定存，但电话客服则表示，户口内地的资金只可收取活期息，但经记者反复追问如线上客服的回答不同时，该电话客服再进一步查询后，承认两者的答案有冲突，经过十多分钟的查询后，该电话客服确认，有关户口的政策已更新，现时「智安存」户口可敍造定期存款，但能原路来原路去，定存期满后便会存入「智安存」户口内，不能转到其他户口。

智安存｜部分设最低限额 1元也受理

「智安存」暂时未设资金锁定上限，下限则由各银行不同。金管局助理总裁（银行操守）区毓麟提到，7间银行的港元户口无最低限额，其余21间的最低限额为最高1万元。至于外币户口，13间无最低限额，15间最低限额等值不超1万元。

香港银行公会署理主席纪鹭禧提醒，开通「智安存」后，部分银行的帐户透支（Overdraw）功能可能会自动失效，建议客户事先向所属银行查询具体规则。

部份银行「智安存」服务内容：

设最低锁定金额 银行 最低锁定金额（港元） 渣打银行 100元 招商永隆银行 1万元 南洋商业银行 上海商业银行 中信银行（国际） 列明指定对象 恒生银行 65岁或以上长者 汇丰银行 中银香港 上海商业银行 65岁或以上长者

18岁以下人士

智障人士及认知障碍症患者

持学生或儿童储蓄账户人士 多币种储蓄账户 银行 外币保障 南洋商业银行 美元、丹麦克朗、泰国铢等13种货币 渣打银行 美元、澳币、加币、瑞士法郎、欧元、英镑等9种货币 上海商业银行 中信银行（国际） 挪威克朗、澳元、美元等10种货币 创兴银行 美元、欧元、纽元、瑞士法郎等8种货币 花旗银行 只限美元及人民币 恒生银行 交通银行（香港） 未有详细列明 资料来源：银行官方网站

智安存｜首10个月录35831宗诈骗案

据警务处数据，今年首十个月，本港共录得35831宗诈骗案，涉及损失金额高达64.3亿港元，按年虽分别跌1.6%及8.7%，但涉及的案件及被骗金额仍相当惊人。

阮国恒表示，「智安存」绝非只适合长者。截至12月中，已有3200名用户使用，平均每宗锁定金额约50万元，期间更成功防范一宗潜在诈骗。用户年龄以25至59岁为主，占比高达74%；60岁或以上用户占约20%；25岁以下则占7%。他指，任何拥有短期内不动用储蓄如婚礼、进修、创业资金的市民，均为服务的适用对象，并强调「千祈唔好假设自己唔会畀人呃」。

阮国恒续指，使用「智安存」不会改变客户与银行的原有责任分配，市民仍需谨慎保护个人资料，银行亦须保持原有账户监察力度。他续指，「智安存」旨在从资金存储端堵截诈骗，是构建「4大防诈生态圈」中「市民自我保护」的关键一环。金管局将联同银行业界透过多渠道宣传，并于2026年针对长者、大学生等群体加强推广，全面提升公众防骗意识。

