全港银行推「智安存」锁资金防诈骗 提款须赴分行认证 可造定存避险兼收息 开户要求一文看清
发布时间：16:36 2025-12-30 HKT
【智安存/诈骗/定存/收息】为应对市民持续遇上诈骗而造成金钱损失，金管局与银行公会宣布，全港28间零售银行（包括8间虚拟银行）于今日（31日）起，推出被喻为「虚拟安全夹万」的「智安存」反诈骗存款保障服务。银行存户开设「智安存」户口后，可自主锁定帐户内闲置资金，未经严格面核，户口的资金无法转出。对于市民最关注资金放在这个「虚拟夹万」内能否一如普通户口收息，本报向银行查询发现，已有银行调整政策，在该户口内的资金不再只可收取微薄的活期存款息，而是可叙做定存，避险兼收息。金管局副总裁阮国恒指出，该服务并非只为老年人而设，现有的「智安存」用户中，25至59岁占比达74%，强调「千祈唔好假设自己唔会畀人呃」。
智安存｜具体操作方式
据金管局介绍，市民可透过网上银行或手机银行应用程式，选择将部分存款划入「智安存」户口并锁定，即时生效。锁定后，该笔资金将无法透过转数快、ATM、网银转帐或任何非面对面渠道动用。如需解锁使用，用户必须亲临分行进行身份验证，并说明资金用途，银行核实后通常需1至3个工作日处理。对于身处境外或住院等特殊情况，银行可启动「特事特办」程序，经额外严谨核实后加快处理。
对于存户关注锁定在「智安存」的资金，会否如同放在「夹万」内一样无利息收，本报记者昨日透过网上及电话客服查询「智安存」能否做定存赚取高息，网上AI客服的回复是可以叙做定存，但电话客服则表示，户口内地的资金只可收取活期息，但经记者反复追问如线上客服的回答不同时，该电话客服再进一步查询后，承认两者的答案有冲突，经过十多分钟的查询后，该电话客服确认，有关户口的政策已更新，现时「智安存」户口可敍造定期存款，但能原路来原路去，定存期满后便会存入「智安存」户口内，不能转到其他户口。
智安存｜部分设最低限额 1元也受理
「智安存」暂时未设资金锁定上限，下限则由各银行不同。金管局助理总裁（银行操守）区毓麟提到，7间银行的港元户口无最低限额，其余21间的最低限额为最高1万元。至于外币户口，13间无最低限额，15间最低限额等值不超1万元。
香港银行公会署理主席纪鹭禧提醒，开通「智安存」后，部分银行的帐户透支（Overdraw）功能可能会自动失效，建议客户事先向所属银行查询具体规则。
部份银行「智安存」服务内容：
|设最低锁定金额
|银行
|最低锁定金额（港元）
|渣打银行
|100元
|招商永隆银行
|1万元
|南洋商业银行
|上海商业银行
|中信银行（国际）
|列明指定对象
|恒生银行
|
|汇丰银行
|中银香港
|上海商业银行
|
|多币种储蓄账户
|银行
|外币保障
|南洋商业银行
|美元、丹麦克朗、泰国铢等13种货币
|渣打银行
|美元、澳币、加币、瑞士法郎、欧元、英镑等9种货币
|上海商业银行
|中信银行（国际）
|挪威克朗、澳元、美元等10种货币
|创兴银行
|美元、欧元、纽元、瑞士法郎等8种货币
|花旗银行
|只限美元及人民币
|恒生银行
|交通银行（香港）
|未有详细列明
|资料来源：银行官方网站
智安存｜首10个月录35831宗诈骗案
据警务处数据，今年首十个月，本港共录得35831宗诈骗案，涉及损失金额高达64.3亿港元，按年虽分别跌1.6%及8.7%，但涉及的案件及被骗金额仍相当惊人。
阮国恒表示，「智安存」绝非只适合长者。截至12月中，已有3200名用户使用，平均每宗锁定金额约50万元，期间更成功防范一宗潜在诈骗。用户年龄以25至59岁为主，占比高达74%；60岁或以上用户占约20%；25岁以下则占7%。他指，任何拥有短期内不动用储蓄如婚礼、进修、创业资金的市民，均为服务的适用对象，并强调「千祈唔好假设自己唔会畀人呃」。
阮国恒续指，使用「智安存」不会改变客户与银行的原有责任分配，市民仍需谨慎保护个人资料，银行亦须保持原有账户监察力度。他续指，「智安存」旨在从资金存储端堵截诈骗，是构建「4大防诈生态圈」中「市民自我保护」的关键一环。金管局将联同银行业界透过多渠道宣传，并于2026年针对长者、大学生等群体加强推广，全面提升公众防骗意识。
可透过网银或手机APP，一键将存款锁定至「智安存」，即时生效。
可以设立定期存款，但支帐户口和日后到期时，本金及利息入帐户都是「智安存」户口。
「智安存」内的资金无法通过任何非面对面渠道动用。如需转出，必须亲临银行分行核验身份，转帐次数则无限制。
「智安存」户口支持外汇兑换服务，但支帐和到帐户口都要使用「智安存」户口下的货币户口，即原路来，原路走。
虚拟银行不设门市分行，存户将会被安排到虚银办公室做「智安存」户口资金解锁手续。
解锁资金或需1至3天处理，建议提前计划，并预留足够流动资金，以应付突发计划，避免逾期利息或费用。