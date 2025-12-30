Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府质疑世行《营商环境成熟度评估报告》数据过时、评估不公允

商业创科
更新时间：13:37 2025-12-30 HKT
发布时间：13:37 2025-12-30 HKT

世界银行集团昨日（29日）发表的第二份试行《营商环境成熟度评估2025报告》显示，香港在「办事效率」位列全球前20名，并于「监管框架」及「公共服务」维度中位于五分之二中。本港政府随即发声明回应，质疑报告部分评估方法出现评比过时和不公允的地方。

政府发言人表示，报告的部分评估内容，例如在国际贸易、金融服务、解决商业纠纷等方面，与众多其他国际机构给予香港的排名和高度评价有所不同。发言人又指，以「办事效率」维度为例，用以评估香港的部分数据是在疫情刚结束的2023年收集；相反，评估其他经济体的部分数据，则采用2024年的数据。

将与世行沟通 促完善编制

发言人表示，今年的《报告》仍处于试行阶段，评估方法及数据可比性或未臻完善，政府将会与世行保持沟通，全面说明香港的营商环境和情况，以及相关的政策措施，并提出积极建议，争取完善报告的编制。

有关报告分析经济体在三个维度，包括「监管框架」、「公共服务」及「办事效率」，以及十项指标，包括「市场准入」、「获取经营场所」、「市政公用基础设施服务」、「劳工」、「获取金融服务」、「国际贸易」、「纳税」、「解决商业纠纷」、「促进市场竞争」，以及「办理破产」的整体表现，并据此评估各经济体的营商环境。

此外，该报告评估的经济体数目由去年的50个增加至今年超过100个。

