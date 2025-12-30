Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克与以色列研自动驾驶及AI合作 明年3月参加智能交通会议

更新时间：12:18 2025-12-30 HKT
发布时间：12:18 2025-12-30 HKT

以色列总理办公室周一（29日）透露，Tesla行政总裁马斯克表示，将于明年3月参加以色列举行的智能交通会议。

讨论与Tesla持续合作

马斯克日前与以色列总理内塔尼亚胡、交通部长Miri Regev及国家AI局长Erez Askal举行电话会议，双方讨论了与Tesla的持续合作，以及关于自动驾驶汽车的立法进展。　

除了电动车，AI亦是焦点。内塔尼亚胡与马斯克早在2023年9月于加州Tesla工厂就AI伦理问题进行长时间讨论。在今次通话中，两人进一步探讨了在以色列促进和发展AI技术。内塔尼亚胡表示，「我们打算推动以色列前进，将其变成AI领域的全球领导者，就像我们在网络安全和其他技术领域所做的那样」。

