英矽智能称招股超购程度令人惊讶 专业生科投资者具浓厚兴趣

商业创科
更新时间：12:12 2025-12-30 HKT
发布时间：12:12 2025-12-30 HKT

英矽智能（3696）首席执行官兼创始人Alex Zhavoronkov表示，香港是一个非常国际化和开放平台，而作为一家业务遍及全球的国际化公司，香港为公司的国际上市提供了绝佳的平台，并认为公司在港上市是迈向国际繁荣的第一步。他续指，股份超额认购的程度著实让人感到惊讶，就其经验而言，大多数银行家也从未见过这种情况，惟这亦表明专业生物科技投资者对公司表现出了浓厚的兴趣。

一手账面最多赚5825元

该股今早高开45%至35元，其后最高见35.7元，较招股价24.05元大升48.4%，每手500股，不计手续费，一手账面最多可赚5,825元。该股公开发售部份超购逾1,426倍，国际配售超购25.27倍，一手中签率为1%，认购4000手（200万股）才稳中1手。

对于旗下药物进展，Alex Zhavoronkov指从SpaceX等公司的经验中了解到，成功并非取决於单一技术，而是取决于持续交付的能力，目前公司已经启动了23个在研候选药物的研发，其中11个已经进入临床阶段，一个已经完成了A期临床试验，这是一些非常可观的数字。他续指，公司研发流程通常需要大约30个月，而且至今为止还没有失败过，这体现了公司注重交付成果。

人类加AI显著缩短药物研发进程

英矽智能联合首席执行官兼首席科学官任峰补充指出，公司将人工智能（AI）与人类智慧结合，以加速创新药物的研发，平均而言，可以在大约13个月内完成从研发到临床前阶段的药物开发，而传统方法则需要4.5年，因此这种人类加AI的方式显著缩短了药物研发进程，提高了效率，并降低了成本。他续指，公司的目标是透过这种协作方式，更有效地满足尚未满足的临床需求。

该公司引入全球跨国药企礼来作为基石投资者，同时双方还达成研发合作。Alex  Zhavoronkov表示，虽然无法透露未来的双方的计划，但公司和礼来公司的企业关注人类寿命策略方向一致。

