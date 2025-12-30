Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta购新加坡AI初创Manus 母公司被指有「中国背景」

商业创科
更新时间：11:21 2025-12-30 HKT
发布时间：11:21 2025-12-30 HKT

社交媒体巨头Meta周一宣布收购新加坡AI初创公司Manus，双方未有披露交易金额。不过，Manus透过订阅服务向企业销售AI代理，早前年度经常性收入（ARR）达1.25亿美元，有望为Meta的AI投资带来更直接的财务回报；此外，母公司Butterfly Effect早前估值则接近5亿美元，惟其「中国背景」曾引发美国政界关注。

主打「AI代理」非单纯聊天

据彭博报道，Manus主打AI 代理（AI Agents），能根据基本指令完成多项通用任务，例如筛选履历、规划行程及分析股票。Meta在声明中指出，收购后将继续营运及销售Manus的服务，并会将其技术整合至其消费级与企业级产品中。

报道提到，Meta正与OpenAI、Google及微软等对手展开激烈的AI军备竞赛，集团CEO朱克伯格已将AI列为首要任务，并承诺斥资数以十亿美元计招聘研究人员、兴建数据中心及开发新模型等。

母公司估值达5亿美元

值得留意的是，Manus的母公司Butterfly Effect最初成立于中国，其后才迁至新加坡。该公司今年早些时候在美国著名风投Benchmark领投的一轮融资中，估值达到5亿美元。

然而，美国共和党参议员John Cornyn今年早些时候曾于X发文批评Benchmark，指「谁认为让美国投资者资助我们最大的对手发展AI技术，再让中共利用这些技术在经济和军事上挑战我们是个好主意？我绝不认同。」。对于是次Meta的收购，Benchmark方面暂未有回应。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
13小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
14小时前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
17小时前
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
社会
3小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
13小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
18小时前
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
2小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
21小时前
解放军放出无人机远拍台北101的影片。
00:17
围台军演︱解放军无人机远拍台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
14小时前