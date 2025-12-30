Meta购新加坡AI初创Manus 母公司被指有「中国背景」

社交媒体巨头Meta周一宣布收购新加坡AI初创公司Manus，双方未有披露交易金额。不过，Manus透过订阅服务向企业销售AI代理，早前年度经常性收入（ARR）达1.25亿美元，有望为Meta的AI投资带来更直接的财务回报；此外，母公司Butterfly Effect早前估值则接近5亿美元，惟其「中国背景」曾引发美国政界关注。

主打「AI代理」非单纯聊天

据彭博报道，Manus主打AI 代理（AI Agents），能根据基本指令完成多项通用任务，例如筛选履历、规划行程及分析股票。Meta在声明中指出，收购后将继续营运及销售Manus的服务，并会将其技术整合至其消费级与企业级产品中。

报道提到，Meta正与OpenAI、Google及微软等对手展开激烈的AI军备竞赛，集团CEO朱克伯格已将AI列为首要任务，并承诺斥资数以十亿美元计招聘研究人员、兴建数据中心及开发新模型等。

母公司估值达5亿美元

值得留意的是，Manus的母公司Butterfly Effect最初成立于中国，其后才迁至新加坡。该公司今年早些时候在美国著名风投Benchmark领投的一轮融资中，估值达到5亿美元。

然而，美国共和党参议员John Cornyn今年早些时候曾于X发文批评Benchmark，指「谁认为让美国投资者资助我们最大的对手发展AI技术，再让中共利用这些技术在经济和军事上挑战我们是个好主意？我绝不认同。」。对于是次Meta的收购，Benchmark方面暂未有回应。