新世界两个北都新盘动工 提供3000伙 拟2027财年推售

商业创科
更新时间：10:51 2025-12-30 HKT
发布时间：10:51 2025-12-30 HKT

新世界发展（017）表示，集团把握北部都会区机遇，今年共有两个区内大型住宅项目动工，提供约3,000伙住宅单位，计划于2027财年推售。当中包括与招商局蛇口工业区控股合作发展的粉岭马适路大型商住项目，可提供约2,300伙住宅单位，并将设有区内最大型商场，可建楼面面积逾110万平方呎；同时，与华润置地（海外）合作发展的元朗南首幅住宅用地近日亦已动工，可提供约700伙住宅单位，可建楼面面积近28万平方呎。

加速农地储备转换

集团表示，目前拥有占地约1,500万平方呎土地面积的农地储备，而且不少位于北都的优质地段。继粉岭马适路及元朗南两个已换地项目后，集团继续加速农地储备转换，当中逾200万平方呎的应占可建楼面面积，将于未来1至2年内完成换地程序，包括元朗南住宅项目的第二幅用地及元朗榄口村项目等。

瑧尔于12月推售全盘63伙，即日全数沽清。
集团又提到，瑧尔于12月推售全盘63伙，即日全数沽清，最高成交呎价近2.7万元。另外，皇都全盘388伙于12月亦悉数售罄，该项目自开售以来不足一年，累计套现逾42亿元，呎价高达5.1万元。

深圳K11 ECOAST上演迪士尼庆典

内地业务方面，K11 ECOAST与香港迪士尼乐园共同打造香港迪士尼20周年庆典「一步直达奇妙不停」深圳首展，米奇老鼠、米妮老鼠、LinaBell及CookieAnn等迪士尼朋友于12月14日亮相，而且该活动将延续至农历新年。

K11 ECOAST与香港迪士尼乐园共同打造香港迪士尼20周年庆典「一步直达奇妙不停」深圳首展。
物业销售方面，广州地标商圈白鹅潭的「新世界．天馥」、广州番禺万博CBD 的「新世界耀胜尊府」，以及「沈阳悦景．新世界」均延续强劲销售表现，其中「沈阳悦景．新世界」荣登该区域板块私人住宅市场销售额第一。

