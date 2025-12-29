Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

证监会撤回限制通知书 以便向受影响人士退还被挪用的资金

商业创科
更新时间：21:19 2025-12-29 HKT
发布时间：21:19 2025-12-29 HKT

证监会公布，已撤回向三家经纪行发出的禁止它们处置或处理特定客户帐户内的款项或资产限制通知书，以便向受影响人士退还被挪用的资金。早前该三家证券行有帐户牵涉华瀚健康产业控股（华瀚 ），在财务报表中披露虚假或具误导性的资料一事。

证监会指出，上述三家经纪行分别是：长江证券经纪（香港）、海通国际证券及金利丰证券，并强调上述三家经纪行并非证监会的调查对象，而该等限制通知书并不影响三者的运作或它们的其他客户。 

华瀚两名前高层人员涉嫌挪用资金至其三经纪行账户

回顾案情，华瀚两名前高层人员张岳及邓杰名下的投资公司BEL于该三家经纪行开设了帐户，证监会经调查后揭发华瀚集资活动的所得款项曾被挪用，并发现其中有部分款项被存入BEL于上述经纪行开立的帐户内，于是采取限制行动。 而上述限制通知书旨在保存二人在该等帐户内持有的资产。

证监会还称，亦将案件转介警方商业罪案调查科跟进。警方早前以所得款项被挪用的洗钱罪，成功检控华瀚前财务总监兼公司秘书。有鉴于此，证监会撤回该等限制通知书，以便BEL（现正进行清盘）的清盘人得以向受影响人士退还受限制资产。

