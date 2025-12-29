会财局发咨询文件　建议对可持续发展汇报设核证监管框架

为提升本港绿色金融资讯的可信度，会计及财务汇报局（会财局）昨日发表咨询文件，就建立本港可持续发展汇报的核证监管框架提出具体建议。核心方向是要求符合条件的企业，其可持续发展报告须经独立第三方强制核证，并计划分阶段实施。此举被视为落实政府《可持续披露路线图》的关键一步，旨在与国际标准接轨，巩固香港作为绿色金融枢纽的竞争力。

建议分两阶段实施 涵盖温室气体排放

根据建议框架，未来所有强制采用《香港可持续披露准则》进行汇报的实体（主要为上市公司及金融机构），其报告须取得独立核证。核证将分两阶段推行：首阶段预计在强制披露后的第三个财政年度，强制核证范围一及范围二的温室气体排放数据；次阶段在第五个财政年度，扩展至涵盖所有其他强制披露事项。

为确保核证质素与公平竞争，框架建议设立统一的注册监管制度。合资格的核证服务提供者包括符合额外标准的本地公众利益实体核数师，以及具备可持续发展专业知识并符合类似标准的本地非会计师事务所如环境顾问、工程公司等。所有强制核证工作须依据将制定的《香港可持续核证准则5000》执行。会财局建议由单一监管机构负责相关的注册、规管及准则制订监督工作。

会财局：与国际看齐 提升资讯可信度吸引绿色资金

会财局行政总裁赖翠碧指出，建议旨在将目前许多大型上市公司已采用的自愿性核证做法规范化，为披露带来一致性、可信度及可比性，此为建立市场信任的关键。主席孙德基表示，全球金融格局正因净零转型而重塑，资金持续流向可持续资产，市场对可信赖资讯的需求殷切。此框架与国际准则保持一致，目的是保障本港市场竞争力。

会财局在制订建议前，已研究海外司法管辖区做法，并评估本港市场状况。据其早前调查，2025年已有67%的恒生综合大型股指数成分股公司自愿取得可持续核证。当局现邀上市公司、金融机构、投资者、核证服务提供者及专业团体等持份者于2026年3月30日前提交意见。