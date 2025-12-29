Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港话通试运40天 注册用户突破50万

商业创科
更新时间：17:46 2025-12-29 HKT
发布时间：17:46 2025-12-29 HKT

本地研发的AI智能对话应用程式「港话通」公布，试运以来短短40天，注册用户人数突破50万。香港科技大学首席副校长兼港话通全维服务董事郭毅可表示，用户人数的增长并非团队成就，而是市民愿意尝试和使用本地研发AI服务的结果，感谢市民的支持，以及政府、企业和社会各界的同行，让团队能够在稳妥的基础上，「把应该做的事情一步一步做好」。

上架5天已登顶App Store

公司表示，回顾过去一年，香港创科发展成果丰硕，其中香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）今年2月发布全港首个人工智能大模型「HKGAI V1」。其后，基于「HKGAI V1」模型开发、由港话通全维服务营运的AI智能应用「港话通」于11月20日推出试运行版，并率先于iOS及Android应用商店上架，标志着本地AI应用正式走进市民的日常生活。

该应用程式上架短短5天，更登上苹果App Store免费应用程式排行榜首位；随后「港话通」再下一城，于本月5日正式登陆华为应用程式市场，全面覆盖各主流手机平台。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
01:36
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
影视圈
17分钟前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
37分钟前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路 港女术后满地血迹极吓人
05:50
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路　港女术后满地血迹极吓人
申诉热话
10小时前
天气︱终于冻！天文台料周六市区气温仅11°C 一区低见5°C 惟12月无寒冷警告势破26年纪录
社会
5小时前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
2025-12-28 16:00 HKT
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
02:50
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
社会
11小时前
香港养车=水鱼？网倡「北上养车」新玩法 3大好处引激辩 网民指忽略1最大盲点｜Juicy叮
香港养车=水鱼？网倡「北上养车」新玩法 3大好处引激辩 网民指忽略1最大盲点｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
4小时前