港话通试运40天 注册用户突破50万

本地研发的AI智能对话应用程式「港话通」公布，试运以来短短40天，注册用户人数突破50万。香港科技大学首席副校长兼港话通全维服务董事郭毅可表示，用户人数的增长并非团队成就，而是市民愿意尝试和使用本地研发AI服务的结果，感谢市民的支持，以及政府、企业和社会各界的同行，让团队能够在稳妥的基础上，「把应该做的事情一步一步做好」。

上架5天已登顶App Store

公司表示，回顾过去一年，香港创科发展成果丰硕，其中香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）今年2月发布全港首个人工智能大模型「HKGAI V1」。其后，基于「HKGAI V1」模型开发、由港话通全维服务营运的AI智能应用「港话通」于11月20日推出试运行版，并率先于iOS及Android应用商店上架，标志着本地AI应用正式走进市民的日常生活。

该应用程式上架短短5天，更登上苹果App Store免费应用程式排行榜首位；随后「港话通」再下一城，于本月5日正式登陆华为应用程式市场，全面覆盖各主流手机平台。