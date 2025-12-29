本港11月出口增18.8%胜预期 电动设备、机械用具表现最佳

香港对外贸易增长动力持续超出市场预期。政府统计处公布，2025年11月本港商品整体出口货值为4,689亿元，按年上升18.8%，进口货值为5,174亿元，按年上升18.1%。两者升幅均高于市场预期的17.8%及14.3%。11月录得有形贸易逆差485亿元，相当于商品进口货值的9.4%。

政府：环球经济温和增长支持前景

政府发言人表示，商品出口货值继续表现强劲，在十一月录得18.8%的按年升幅，输往大部分市场的出口均进一步蓬勃增长。按商品类别分析，大部分主要商品的出口显著上升，尤其是电动设备、机械及机械用具的出口。展望未来，环球经济持续温和增长，以及对电子相关产品的需求坚挺，会在短期内支持香港的商品贸易增长。政府发言人表示，会继续致力加强与不同市场的经贸联系，并对外围环境的各种不确定因素保持警觉。

累计今年首十一个月，商品整体出口货值按年上升14.3%，进口货值则上升14.1%。期内录得贸易逆差3,828亿元，相等于进口货值的7.5%。经季节性调整后，截至11月止的三个月，商品整体出口货值较对上三个月上升1.4%，进口货值则上升2.8%。

亚洲出口广泛增长 欧美需求同步上扬

按地区分析，11月份输往亚洲的整体出口货值按年上升17.1%。其中，多个市场表现突出：输往马来西亚的出口急升72.0%，越南升54.9%，台湾升45.3%，泰国升39.6%，中国内地亦录得16.4%的增长。欧美市场需求同样强劲，输往美国的出口大幅上升44.4%，输往荷兰亦升36.4%。

进口方面，来自大部分主要供应地的货值均录得升幅，其中从越南的进口飙升102.3%，从中国内地上升25.0%，马来西亚升21.1%，英国及美国分别上升19.7%和17.8%。

电动机械及通讯设备成增长引擎

按货品类别分析，「电动机械、仪器和用具及零件」以及「通讯、录音及音响设备和仪器」是推动增长的主要动力。11月份，「电动机械、仪器和用具及零件」的出口货值按年上升15.9%，增加315亿元；同期进口货值亦上升16.9%，增加341亿元。另一主要类别「通讯、录音及音响设备和仪器」的出口货值大幅增长36.8%，相当于164亿元；进口货值则增长34.3%，增加168亿元。今年首十一个月的累计数据同样显示，这些科技相关货品类别贡献了大部分的贸易增长。