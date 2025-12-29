中银老挝万象分行成跨境数字支付平台首批境外直接参与行

中银香港今日（29日）宣布，旗下的万象分行于老挝成功对接数字人民币跨境数字支付平台，成为该平台的首批境外直接参与行，同时获委任为老挝当地的收单清算行。

数字人民币跨境数字支付平台由中国人民银行推出，接通境内外金融基础设施运用央行数字货币提升跨境支付的效率。该行已完成首笔真实交易测试，相关服务将于明年上半年全面推出。届时中国内地旅客于老挝消费时，只需透过数字人民币App扫描老挝国家支付网络（LAPNet）商户二维码，即可直接以数字人民币完成支付无须提前兑换货币。

中银香港表示，未来跨境数字支付平台亦可望支持其他电子支付工具支付及结算进一步提升旅客跨境支付便利，同时协助商户降低跨境收款与结算的操作成本。