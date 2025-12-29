腾讯元宝推「任务」功能 一句话设置定时提醒等服务

腾讯元宝宣布一项「任务」功能正式上线，用户将元宝App及电脑版更新至最新版本后，可通过一句话直接将时间安排、自律习惯、任务计划告诉元宝，到点就会准时提醒；此外，还可以提前测试任务、手动管理任务或自定义提醒等。

根据官方发布的说明图片显示，该功能覆盖生活琐事、习惯养成、职场工作、亲子互动等多场景，包括宠物驱虫提醒、睡前故事推送、周报撰写辅助、行业新闻推送及待办清单整理等。

提供食谱推荐、助眠歌单等

除了基础提醒外，还提供延伸服务，例如健康食谱推荐、助眠歌单分享、健身视频教程查询等，支持任务测试、手动管理与自定义设置，提醒后可继续互动交流。用户可按需设置每日、每周、每月循环任务，方便打理日程安排与各类计划。

另据内媒报道，《元宝×DeepSeek年度报告》显示，元宝自今年2月接入DeepSeek以来，持续第一时间更新DeepSeek最新模型，用户规模稳步增长，并在12月14日创下新的使用峰值，较年初增长100多倍。目前，元宝已稳居内地原生AI应用前三。