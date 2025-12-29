孙正义长女川名麻耶公开亮相 惹外界联想软银接班问题

日本知名独角兽、生物材料公司Spiber上周发公告宣布，已与BOLD株式会社行政总裁川名麻耶（Maya Kawana）签署业务支援相关协议，待协议生效前提条件满足后，川名麻耶将于2026上半年展开支援工作，发挥业务效益。有关公告更将软银集团掌门人孙正义长女川名麻耶带到聚光灯下，甚至令外界联想到软银集团的接班问题。不过，孙正义曾多次强调，软银不是家族企业，未来继承由人工智能与专业经理人决定，而不是血缘。

未曾在软银任职

根据Spiber的公告显示，川名麻耶出生于1981年4月，工作履历包括于2004年加入高盛日本、2008年加入青羽BBT、2017年加盟Afiniti日本分公司、2019年12月创立BOLD株式会社及担任行政总裁，以及2025年先后担任Design Future Japan和Ai ROBOTICS的独立董事，但并未在软银任职。

公开个人背景 冀与Spiber长期合作

川名麻耶表示，选择公开个人背景，旨在表明与Spiber的合作是基于长期视角，并非以首次公开招股（IPO）或并购为目标，而是要建立真正具有全球竞争力的生物科技企业。她又称，Spiber拥有极高的技术开发能力，但在商业化与社会应用上仍面临挑战，未来将透过调整生产体制、优化经营资源分配及销售策略，帮助企业实现具备经济永续性的增长。

Spiber创立于2007年，由日本庆应义塾大学研究人员创立，专注于通过合成生物学技术生产仿蜘蛛丝的Brewed Protein™材料，可应用于纺织、汽车及美妆等领域，并宣称产品可取代传统聚酯对石油依赖。作为日本少数几家独角兽企业之一，Spiber目前估值超过12亿美元。