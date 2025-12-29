Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泡泡玛特旗下星星人、Crybaby等又掀热潮  Hirono隐藏款炒高近6倍

更新时间：10:37 2025-12-29 HKT
发布时间：10:37 2025-12-29 HKT

泡泡玛特（9992）旗下顶流IP「Labubu」热度逐渐退潮，但星星人、Crybaby及Hirono等多个IP又开始透过联名、特展及新品发布等方式，频频掀起网络热度。该股今早曾升近4%，高见208元；暂报204.4元，续升逾2%。

星星人与喜茶联名系列获抢购

据内媒报道，茶饮品牌喜茶与星星人的联名活动上周在多家门店上线，有关系列一经开售便引发抢购热潮，二手交易平台上相关周边更被炒至高价。此外，Crybaby特展上海站早前（20日）在西岸梦中心·梦工场开放，集合了Crybaby、Crybunny和Cryteddy三款经典IP形象，据报目前展览的大部分时段均处于「预约满」的状态。

至于旗下另一IP「Hirono」（小野），发布首款毛绒挂件盲盒「公路日志」，包括6个常规款和1个隐藏款，该系列早前（18日）亦在得物潮玩平台上线秒售罄。根据得物App数据显示，隐藏款「公路拓印」最高成交价从129元（人民币，下同）上涨至超过800元，溢价近6倍。

另一方面，Labubu作为今年顶流IP，其所在的THE MONSTERS系列成为公司收入主力。截至今年上半年，该系列创收‌48.1亿元‌，占总收入的34.7%‌，按年增长‌668%‌。然而，随着Labubu产能扩大，其声势也逐渐下滑。

