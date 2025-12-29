生产力局助破解IP融资难题 推质素分析及资助 设专利检索支援出海

香港生产力促进局辖下香港技术与创新支持中心（Hong Kong TISC）近日已经正式开幕，为本地企业提供专利检索、布局咨询及出海支援等服务。为破解IP融资难题，中心将会推出IP质素分析服务及IP估值资助计划，并借助政府融资沙盒机制，帮助创新企业与银行对接。

自研AI增审批效率逾20%

同时，生产力局不仅管理多项政府资助计划，以推动产业AI化，更率先应用自研AI审批系统「开心果」。该系统自今年6月全面落地后，已成功处理超过3,300宗初审申请，将整体审批效率提升逾20%，而且准确度维持在九成以上。

生产力局首席营运总监林芷君表示，TISC拥有丰富资源，涵盖172个国家的专利数据库、法律文献等实体与线上资源，并不定期推送知识产权小贴士。对于计划出海的企业，例如拓展至马来西亚、杜拜等市场，中心可提供当地专利检索服务，协助企业判断技术新颖性，提前规避侵权或被侵权风险。在申请策略上，中心配备专业团队，可根据企业商业模式，提供个性化布局建议。

林芷君称，过去一年，TISC已接触超过1,000个香港及大湾区创新主题，完成170宗咨询及130次检索服务。其中，一间教育机构在进行AI研发时，就曾透过中心咨询IP保护难题。中心不仅为其提供专利新颖性、创造性及实用性分析，更指导调整保护策略、梳理申请流程与技术报告要点，成功解决「证据链不全」等潜在风险。此外，中心亦主动「走出去」提供服务，例如曾为科学院创新科技大赛的参赛初创团队，举办分组工作坊，现场指导专利检索与保护规划。

借助政府融资沙盒机制

针对初创及中小企常遇到的IP融资难题，林芷君表示，中心正积极联合银行业界推动合作，并借助政府融资沙盒机制，促进对接。具体来说，中心将提供的专利质素分析报告，能从法律、科技、经济三大维度客观评估专利的实用性与稳固性。

同时，生产力局计划于2026年年中推出IP估值资助计划，资助企业聘请会计师等专业人士进行财务估值。这两份报告相结合，能为银行提供权威的双重评估依据，增强银行对以IP作质押融资的信心，帮助企业将无形资产转化为发展资金。

支持企业创新升级

支持企业创新升级是生产力局的核心工作之一。该局担任共11个政府资助计划的秘书处，覆盖多个政策局及部门。在刚过去的财政年度，这些计划共收到超过2.5万份申请，批核金额高达31亿元，其中逾九成来自中小企，有效助力企业升级转型。

林芷君指出，为针对性协助企业，特别是制造业，局方正积极推介各项资助。例如，创新科技署辖下创新科技基金于11月18日新推出了「制造及生产线升级支援先导计划」。该计划专为香港制造业及设有生产线的企业而设，企业可申请资助应用AI、数据分析、物联网等先进技术，涵盖顾问服务、设备及软硬件，每个项目最高资助额达25万元，采用政府与企业1比2的配对模式，项目为期一年。