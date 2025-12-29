本周交投维持淡静 港股二万六关争持｜古天后

12月29日，大致天晴，早上清凉，日间天气干燥。美股上周五圣诞假期后复市，周五于高位整固，虽然道指一度跌逾百点，收市跌幅收窄至20点，报收48710；标指盘中再创6945历史新高，收市微跌2点或0.03%；报收6929；纳指回吐不足0.1%，跌20点，报收23593。

花旗主管表示，随住美股已进入第四年牛市，基本市场展望仍然正面，目前基本背景仍然系AI相关推动因素，继续为大型增长股提供动能。瑞银认为，投资者应为股市进一步升势做好部署，科技、医疗保健、公用和金融领域仍有具吸引力嘅投资机会。

美国10年期债息周五曾跌2.53基点至4.1082厘，2年期债息跌3.06基点至3.4708厘。美汇指数一度跌0.12%报97.859，其后回稳；日圆跌0.6%。比特币周五曾反弹1.8%见89480美元，其后转跌，目前于88000-90000美元之间上落，似乎未能重返9美元水平。金价及白银价续破顶，现货曾高见4550.12美元，今年已第52次创新高，目前于4500水平徘徊；现货银曾急升10.4%见79.3835，周五收报79.3415仍升10.38%。

2026年港股有望挑战30000关

由于圣诞节长假期关系，上周港股只有两个半交易日，成交维持淡静，上周三半日收市升44点，报25818，按周计回升128点或0.49%。不过大市已连续三日重返20日线上收市，短线技术走势已有改善，港股有望于年底结算前，重返26000水平作年结。回顾过去一年，港股虽然曾受美国总统发动关税战出现震荡，令全年出现逾八千点波幅，但走势先低后高，暂时全年累计升幅已接近30%，12月有资金先行计数离场套利亦无可厚非。

展望2026年，只要流动性维持理想，恒指料有进一步上行空间，不过来年走势如何，除市场流动性之外，仍取决于内地宏观经济状况，其政策落实及执行力度；美国减息步伐快慢，企业盈利表现，及中美关系等因素。预计2026年美国延续减息，整体流动性利好风险资产，同时亦有利新兴市场资金流。由于中美贸易战局势已见缓和平稳，内地短期加推稳定经济措施诱因不大。内地工业生产者出厂价格指数（PPI）自下半年跌幅收窄，反内卷成效仍需时间体现，加上通缩压力持续，因此企业盈利修复缓慢。

目前港股估值经过2025年一年修复后，已唔算低，预计明年再出现今年近三成升幅情况难再现，估计港股2026年仅温和上升，而大摩预期牛市情境下，恒指目标可达34700，但喺基准情景下目标只有27500，两者相距竟达7200点。至于笔者则预计2026年港股仍有望挑战30000大关，若然今年再出现先低后高情况，第一季如有状况令港股有机会调整至250日线附近即若24000水平，再以年波幅6000-8000点计算，则今年高点或可见30000至32000水平。

至于本周只有三个半交易日，内地股市则于周四及周五休市，料本周变动不大，大市或于25600至26200点之间上落，但目前要突破26000关企稳，方有条件上行挑战26200水平，而26200水平阻力仍大。

古天后