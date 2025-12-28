研究指YouTube新用户获大量推荐AI垃圾片 料年创逾9亿收入

据外媒引述研究发现，YouTube演算法向新用户推荐的影片中，超过20%是「AI垃圾影片」（AI slop），亦即低品质的AI生成内容，旨在刷点击量，估计每年创造约1.17亿美元（约9.13亿港元）收入。

影片编辑公司Kapwing调查全球1.5万个最受欢迎YouTube频道（每个国家排名前100名）发现，278个频道只包含AI垃圾内容。不过，这些AI垃圾频道料累计录得逾630亿次观看次数、订阅用户超过2.21亿，以及每年带来约1.17亿美元收入。

西班牙2000万人关注热门AI频道

有关研究人员还创建了一个新的YouTube帐号，发现其推送的前500个影片中，有104个是AI制作的垃圾影片。报道又指，这500个影片中，有三分之一更属于「脑残」类别，该类别不仅包括AI制作的垃圾影片，还包括其他旨在透过吸引注意力来牟利的低品质内容。

Kapwing指出，这些频道遍布全球，拥有数百万订阅用户，例如在西班牙便有2,000万人（几乎占该国人口一半）关注热门AI频道；在埃及的AI频道拥有1,800万粉丝；在美国，拥有1,450万粉丝；在巴西，则有1,350万粉丝。

