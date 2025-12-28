Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究指YouTube新用户获大量推荐AI垃圾片 料年创逾9亿收入

商业创科
更新时间：12:28 2025-12-28 HKT
发布时间：12:28 2025-12-28 HKT

据外媒引述研究发现，YouTube演算法向新用户推荐的影片中，超过20%是「AI垃圾影片」（AI slop），亦即低品质的AI生成内容，旨在刷点击量，估计每年创造约1.17亿美元（约9.13亿港元）收入。

影片编辑公司Kapwing调查全球1.5万个最受欢迎YouTube频道（每个国家排名前100名）发现，278个频道只包含AI垃圾内容。不过，这些AI垃圾频道料累计录得逾630亿次观看次数、订阅用户超过2.21亿，以及每年带来约1.17亿美元收入。

西班牙2000万人关注热门AI频道

有关研究人员还创建了一个新的YouTube帐号，发现其推送的前500个影片中，有104个是AI制作的垃圾影片。报道又指，这500个影片中，有三分之一更属于「脑残」类别，该类别不仅包括AI制作的垃圾影片，还包括其他旨在透过吸引注意力来牟利的低品质内容。

Kapwing指出，这些频道遍布全球，拥有数百万订阅用户，例如在西班牙便有2,000万人（几乎占该国人口一半）关注热门AI频道；在埃及的AI频道拥有1,800万粉丝；在美国，拥有1,450万粉丝；在巴西，则有1,350万粉丝。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
18小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
19小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
2025-12-27 11:00 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
13小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
18小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
2025-12-27 10:00 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
4小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
18小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历 旺角吊灯摇晃 土瓜湾似火车经过门窗都震
01:45
台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历 旺角吊灯摇晃 土瓜湾似火车经过门窗都震｜Juicy叮
时事热话
3小时前