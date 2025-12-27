一年内AI预训练料有重大创新 Google Gemini功臣：模型从算法转向建构系统
Google早前推出新一代AI大语言模型Gemini 3受到好评，Google DeepMind的Gemini预训练负责人Sebastian Borgeaud日前透露Gemini 3能实现巨大的性能飞跃，原因是「更好的预训练和更好的后期训练」，直言现在不再仅仅是在构建一个模型，而是「真正在构建的是一个系统。」
他表示Gemini 3 的飞跃并非单一环节的突破，而是无数细节持续优化的结果：「我们几乎每天都能找到让模型变更好的地方，整个团队都在加速前进。」
他又预计，在未来一年内针对提升长上下文处理效率以及进一步扩展模型上下文长度的预训练技术，将会有重大创新。
