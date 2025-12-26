美国科技界富豪受AI热潮带动 今年财富增5500亿美元

据英国《金融时报》今日（26日）报道，受惠于投资者对领先AI公司的狂热追捧，美国最富有的科技界亿万富豪今年的总资产净值增加了逾5,500亿美元。

根据机构数据显示，截至平安夜美国股市收盘时，美国10大科技公司创始人及CEO持有的现金、股权及其他投资总额已超过2.5万亿美元，较今年初的1.9万亿美元大幅上升。

虽然近几个月因市场忧虑AI引发投资泡沫，令他们部分收益有所缩水，但矽谷的科技巨头仍能从全球用于AI晶片、数据中心和相关产品的数千亿美元投资中获利。