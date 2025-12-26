Samsung拟2027年于应用处理器中搭载自研GPU 冀减少对外部供应商依赖

据《韩国经济日报》周四（25日）报道，Samsung目标在2027年推出的应用处理器Exynos 2800中，采用自主研发的GPU，替代现有合作方案，料降低Samsung对外部供应商的依赖，并在功能与特性迭代方面获得更多自主性。

当前采用AMD产品

报道指出，Samsung计划将自研GPU的应用范围从智能手机延伸至智能眼镜、机械人、车用SoC以及AI专用的晶片市场。

目前，Samsung现有的中高端移动晶片采用基于美国超微公司（AMD）RDNA架构的Xclipse GPU，若日后转向使用自主研发的GPU，公司将在产品规划和技术路线上拥有更多控制权。