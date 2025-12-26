Samsung拟2027年于应用处理器中搭载自研GPU 冀减少对外部供应商依赖
更新时间：13:52 2025-12-26 HKT
发布时间：13:52 2025-12-26 HKT
发布时间：13:52 2025-12-26 HKT
据《韩国经济日报》周四（25日）报道，Samsung目标在2027年推出的应用处理器Exynos 2800中，采用自主研发的GPU，替代现有合作方案，料降低Samsung对外部供应商的依赖，并在功能与特性迭代方面获得更多自主性。
当前采用AMD产品
报道指出，Samsung计划将自研GPU的应用范围从智能手机延伸至智能眼镜、机械人、车用SoC以及AI专用的晶片市场。
目前，Samsung现有的中高端移动晶片采用基于美国超微公司（AMD）RDNA架构的Xclipse GPU，若日后转向使用自主研发的GPU，公司将在产品规划和技术路线上拥有更多控制权。
最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
2025-12-25 14:33 HKT
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
2025-12-25 12:03 HKT
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
2025-12-25 14:14 HKT
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
2025-12-25 10:00 HKT