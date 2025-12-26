联想料推AI超级智能体 据报对标豆包能力 后台可协调多个功能

据内媒报道，联想集团（992）计划在国际消费性电子展期间发布首款面向全球市场的「AI超级智能体」，该智能体定位为公司战略级别应用。目前，该智能体名称尚未对外公开，但据知情人士指出，该应用可实现的AI能力类似豆包，且较豆包的功能更全面，可实现跨设备连接与统筹。

可在同时存在多设备中

报道还指出，该人士曾观看过该款应用的测试版演示，据介绍，不同於单一应用或语音助手，该智能体可同时存在于联想旗下Motorola手机、PC、平板以及可穿戴设备之间，在多终端之间无缝衔接使用。

报道又表示，该智能体并非操作系统，而是可以连接不同AI能力与硬件终端的系统级应用，帮助用户在后台协调多个智能体，以实现类似豆包手机助手的功能。除此之外，还可以通过文字、语音和环境感知与用户互动，并在长期使用中学习个人习惯。