国家创投引导基金正式启动 财政部：料撬动万亿社会资本 重点投资初创企业

商业创科
更新时间：11:16 2025-12-26 HKT
发布时间：11:16 2025-12-26 HKT

今日（26日）国家创业投资引导基金正式启动，由「京津冀创业投资引导基金」、「长三角创业投资引导基金」、「粤港澳大湾区创业投资引导基金」三只区域基金设立运作。据内媒报道，内地财政部相关负责人指，该基金具备财政力度更大、投资定位更精准、以及资金放大效果好的特点，预计会撬动万亿级别的社会资本。

聚焦前沿科技领域

报道还指出，该基金主要聚焦AI、生物制药、量子科技、6G等前沿科技领域，以长达15至20年的存续周期，匹配技术长周期研发需求。另外，基金采取「引导基金」、「区域基金」、「子基金」三层架构，会在「区域基金」及「子基金」层面，积极面向地方政府、金融机构、国有企业、民营企业，通过千亿级财政资金，料撬动万亿级别的社会资本。

白京羽：助力初创企业技术攻关

国家发展改革委创新和高科技发展司司长白京羽表示，该基金定位是坚持做早期基金，他认为现今的科技领头企业都是曾经的种子、初创企业，虽然这类企业成长性好，前景广阔，但同时风险较高，不确定性较大，即使社会资本对它们普遍关注，但投资仍持谨慎态度。针对以上难题，引导基金将种子期、初创期、早中期企业作为投资重点，支持企业聚焦前沿领域，开展原创性及颠覆性的技术攻关。

