德风申上市遭发回 保荐人被「贴堂」

继证监会和港交所（388）本月初向新股保荐人致函表达，上市申请质量下降的忧虑后，联交所的网站近日披露，时隔两年半再有上市申请人被发回，为由内地转战香港上市、工业物联网软件解决方案技术开发商「德风新征程」。该公司于上月24日被「打回头」，其独家保荐人日进资本亦被「贴堂」，而日进资本为今年3月挂牌的舒宝国际（2569）和2022年挂牌的双财庄（2321）独家保荐人。

外电曾报道，证监会和港交所向新股保荐人致函表达监管忧虑，当中提及上市文件草拟品质差、未能回应监管机构的意见，以及无法及时联系负责IPO的人员，又批评上市文件草稿篇幅不必要地过长。

再有GEM申请闯关成功

另一边厢，再有GEM上市申请人闯关成功，为一间于马来西亚土木工程承包商BBSB，该公司今年6月底提交上市申请，保荐人为力高企业融资。值得留意的是，GEM新股市场淡静，今年仅有1股GEM股挂牌，为10月挂牌的金叶国际（8549）。