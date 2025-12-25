马斯克料美国经济18个月内双位数增 应用人工智能为增长火车头
更新时间：15:05 2025-12-25 HKT
发布时间：15:05 2025-12-25 HKT
发布时间：15:05 2025-12-25 HKT
全球首富、Tesla创办人马斯克预计美国经济将在未来12至18个月内进入双位数增长时期，称应用人工智能为主要推动力。
5年内或实现三位数增
马斯克周三（24日）在社交平台发文指，如果将应用智能视为美国经济增长的代理指标，「大约5年内可能实现三位数增长」。
马斯克这番言论适逢美国经济数据走强，第三季度GDP年化增长达4.3%，达到两年来最高水平，主要受强劲消费支出和稳定商业政策推动。
联储局官员已将AI数据中心投资列为2026年经济增长预期上调的关键因素之一。有分析认为，AI技术的广泛渗透和应用预计将显著提高生产效率和创新能力，从而推动美国经济进入更高的增长区间（10%或以上）。
