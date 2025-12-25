「双旦」效应 大行料澳门赌收升逾两成 圣诞酒店房价未见大升

随着圣诞及元旦「双旦」效应，澳门旅游热度高涨，分析料有望旺丁又旺财，料12月赌收按年升逾2成，跨年夜个别酒店房间已近爆满，房租较平日高8成。澳门旅游局代局长司徒琳丽表示，近日访澳入境旅客日均逾十万人次，首11个月的入境旅客总数累计已超越3600万人次，与2019年持平，旅游气氛持续升温。有大行预测指，12月赌收或按年增13%至21%。

大行料12月赌收升逾两成

花旗发表报告指，12月份首21天的博彩收入可能达到约146.5亿澳门元，意味着上个星期的日均博彩收入为约7亿澳门元，并维持对今年12月份博彩收入达到220亿澳门元的预测不变，即按年增长21%。麦格理研究报告指，料连同圣诞节档期，今年12月份全月赌收会按年增长13%至21%，达到206亿至220亿澳门元，并展望明年首季，综合元旦及春节因素，赌收续会录得按年双位数增长。

实德环球：旗下酒店入住率近八成

澳门酒店方面，据订房平台数据显示，圣诞期间澳门酒店房价相对平稳，未有大幅上调，而跨年夜及元旦房价则明显上扬。例如澳博（880）旗下澳门葡京人酒店，圣诞期间每晚房价约1500元，至跨年夜与明年元旦则急升至每晚2764元，升幅高达84%。另外，永利澳门（1128）旗下永利皇宫、美高梅中国（2282）、银河娱乐（027）旗下澳门银河等多间酒店在「双旦」期间预订已满。

实德环球（487）副主席马浩文表示，自十六浦娱乐场于上月结束运营后，旗下酒店房价介乎1500元至2100元，入住率近八成，元旦期间则近乎满房。他亦指，现时已经没有赌场业务，因此很难与往年表现作比较。